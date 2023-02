Spis treści

Joe Biden w Polsce. Wcześniej prezydent USA był w Kijowie

10 lutego Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden w Polsce pojawi się 20 lutego. Miał przylecieć Air Force One i zostać w naszym kraju do 22 lutego. Jednak 17 lutego okazało się, że pierwotny plan wizyty Joe Bidena w Polsce uległ zmianie. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała i potwierdziła w oficjalnym komunikacie, że Joe Biden w Polsce będzie w dniach 21-22 lutego. Teraz wiadomo już, dlaczego plan wizyty Joe Bidena w Polsce zmienił się. W poniedziałek, 20 lutego Joe Biden pojawił się w Kijowie. Niespodziewana wizyta prezydenta USA w ogarniętej wojną Ukrainie do końca była utrzymywana w tajemnicy. Co więcej, wracając z Kijowa pociągiem, Biden dotarł do Przemyśla 20 lutego wieczorem. Zatem prezydent USA jest w Polsce od 20 lutego 2023 roku.

Joe Biden w Polsce. Druga wizyta prezydenta USA w ciągu roku

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, podkreśla, że druga w ciągu roku wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce jest historycznym wydarzeniem. W rozmowie z Tomaszem Walczakiem, dziennikarzem "Super Expressu", Mark Brzezinski mówił, że to dowód na to, jak poważnie Biden traktuje nasz kraj i jak ważna jest dla niego pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją. Prezydent USA to jeden z największych sojuszników Ukrainy w wojnie z Rosją. Wizyta Joe Bidena w Polsce będzie przededniu pierwszej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie. Rok od wybuchu wojny minie 24 lutego 2023 roku. Trzy dni wcześniej prezydent USA odwiedzi nasz kraj, który przecież sąsiaduje z Ukrainą. Wojna toczy się za naszą wschodnią granicą, która jest też granicą NATO.

Plan wizyty Joe Bidena w Polsce. Spotka się z prezydentem Dudą

Joe Biden przyleci do Polski 21 lutego 2023 roku rano. Tego dnia wygłosi przemówienie poświęcone rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to nie wszystkie punkty wizyty Joe Bidena w Polsce. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, poinformował, że wizyta Joe Bidena w Polsce będzie się składała z trzech żelaznych punktów. Są to:

spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem RP Andrzejem Dudą, spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO, przemówienie wygłoszone w Warszawie.

Joe Biden w Polsce. Przemówienie wygłosi 21 lutego

Mark Brzezinki oficjalnie poinformował, że przemówienie Joe Bidena w Polsce zaplanowano na 21 lutego, na godz. 17.30 w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Zaproszeni do wysłuchania słów Joe Bidena są wszyscy Polacy. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Arkady Kubickiego są na Starym Mieście.

Wszyscy są zaproszeni. Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego. (...) Będzie to taki czas, kiedy wy będziecie mogli osobiście zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi do was o kryzysie, który trwa dzisiaj w Europie Środkowej. To historyczna chwila (...) Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą - mówił w TVN24 Mark Brzezinski.

Prezydent Joe Biden w Warszawie. Będą ogromne utrudnienia

Wizyta amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Warszawie od 21 do 22 lutego 2023 roku oznacza też ogromne utrudnienia w stolicy. Mieszkańcy powinni nastawić się na komunikacyjny armagedon:

zamknięte zostaną ulice i most,

będą ograniczenia w parkowaniu,

spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

W Śródmieściu Warszawy wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu. Co ważne, w czasie przejazdu kolumn z zagranicznymi politykami ruch na drogach będzie czasowo wstrzymany.

Kim jest Joe Biden? Wiek, rodzina

Joe Biden to 46. prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydentem USA jest od 2021 roku. Zastąpił na tym stanowisku Donalda Trumpa. Przez całą swoją karierę polityczną Biden związany jest z Partią Demokratyczną. Wiceprezydentką USA jest Kamala Harris. Joe Biden jest najstarszym urzędującym prezydentem USA. Ma 80 lat. Stan zdrowia Bidena - najstarszego urzędującego prezydenta w historii USA - był od początku przedmiotem dyskusji, a także ataków ze strony Republikanów i byłego prezydenta Donalda Trumpa. Żoną Joe Bidena jest Jill Biden, pierwsza dama Ameryki. To druga żona Bidena, pierwsza zginęła w wypadku samochodowym wraz z córeczkami Neilią i Naomi na kilka tygodni przed zaprzysiężeniem Bidena na pierwszą kadencję senacką, w 1972 roku. Joe Biden w Polsce po raz pierwszy był w marcu 2022 roku.

