Prezydent USA przyleci do Polski. Jest zapowiedź 

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden zapowiedział przylot do Polski. Polityk zapytany przez dziennikarza Polskiego Radia o to, czy odwiedzi Polskę w lutym ego roku, odpowiedział: - Polecę do Polski, ale nie wiem jeszcze kiedy. Według wcześniejszych doniesień NBC News i CNN Biały Dom rozważa wizytę w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji Ukrainy na pełną skalę, a ta już się zbliża. Joe Biden pytany, czy USA przekażą Ukrainie samoloty wielozadaniowe F-16, o które ubiega się Kijów, Biden stwierdził krótko: "nie".

Było to pierwsze wyraźna odmowa przez Waszyngton dotycząca wysłania tych samolotów. W ubiegłym tygodniu komentując sprawę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że "trudno winić Ukraińców", że ubiegają się o samoloty i że są w stałym dialogu z Kijowem i sojusznikami na temat kolejnych kroków, jeśli chodzi o pomoc wojskową.

Joe Biden w Polsce tuż po wybuchu wojny na Ukrainie

Przypomnijmy, że Joe Biden w Polsce był w marcu 2022 roku, na miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie. Odwiedził wtedy amerykańskich żołnierzy 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO stacjonują w Rzeszowie, spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, który pokazywał wówczas Bidenowi, jak stolica Polski pomaga uchodźcom z Ukrainy.