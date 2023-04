Kim jest Robert Telus? To on będzie nowym ministrem rolnictwa?

Czternasta emerytura to dodatek, który przez dwa ostatnie lata zdecydowanie pomógł seniorom przetrwać rekordową drożyznę. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej od dawna zapowiada wprowadzenie go na stałe. Ustawa w tej sprawie jest już gotowa, tylko czy zdąży być uchwalona? Sejm kończy swoją kadencję na jesieni. Okazuje się, że dla PiS jest to sprawa priorytetowa i prace nad ustawą ruszą lada moment.

Wypłata już w sierpniu

- Czternastą emeryturą zajmiemy się na rządzie po świętach wielkanocnych, a na Sejmie będzie w maju. Pierwsze wypłaty będą najpewniej na przełomie sierpnia i września tego roku – zapewnia nas wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. - Nasz rząd zwraca szczególną uwagę na problemy seniorów – dodaje polityk.

Próg dochodowy 2900 zł brutto

Czternastka będzie wypłacana w wysokości emerytury minimalnej. W tym roku jest to 1588,44 zł brutto. Całą kwotę dostaną tylko najubożsi, gdyż ustawa wprowadzi próg dla dochodu z ZUS (2900 zł brutto). Powyżej niego czternastka zostanie pomniejszona. W ustawie będzie też pewna nowość: rząd będzie co roku ustalał termin wypłaty 14. emerytury. Będziemy poznawać go do końca października.

