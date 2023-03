i Autor: Shutterstock Emeryci

OECD przygotowała rekomendację

Wiek emerytalny w Polsce ma zostać podwyższony! Ekspert nie ma wątpliwości. Stawia warunek

Rząd PiS obniżył podwyższony przez poprzedników z PO-PSL wiek emerytalny. Tymczasem Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nawołuje do jego podwyższenia, nie tylko w Polsce ale w całej Europie! Co na to Polacy? Są oburzeni takim pomysłem! - Nie będziemy tyrać do końca życia. Emerytowi należy trochę komfortu – mówi nam Jan Bogusz (64 l.) z Seroczyna (woj. mazowieckie).