ZUS wypłaca zwaloryzowane emerytury. Emeryci dostają minimum 250 zł więcej

Inflacja szaleje od prawie dwóch lat. Żeby zrekompensować seniorom drożyznę ZUS wypłaca od marca świadczenia zwaloryzowane o 14,8 proc. (i minimum 250 zł brutto). Tak wysokiej podwyżki jeszcze nie było, ale biorąc pod uwagę, że żywność zdrożała przez rok o 30-50 proc., emeryci nie są waloryzacją usatysfakcjonowani. W sondażu, który publikowaliśmy w lutym wynika, że ponad 60 proc. badanych chce zmian zasad waloryzacji na takie, które realnie zrekompensują podwyżki.

Szokujące prognozy NBP na 2025 rok. Koszmarnie niska waloryzacja czeka na emerytów!

Jest to konieczne patrząc choćby na prognozy NBP. Według tych badań w 2023 r. wskaźnik inflacji wyniesie 11,9 proc., a w kolejnych latach: 5,7 proc. (2024 r.) i 3,5 proc. (2025). To z jednej strony dobra wiadomość, ale z drugiej - niższa też będzie waloryzacja emerytur. Jeśli ktoś dostawał w lutym 2630 zł na rękę, teraz będzie otrzymywał ok. 345 zł więcej. Gdyby podwyżka miała wynieść tyle, ile mówi prognoza na rok 2025, waloryzacja wyniosłaby tylko 81 zł. Jak obecne zasady waloryzacji ocenia szefowa związku emerytów. – Waloryzacja nie jest podwyżką, tylko wyrównaniem wyższych kosztów życia z powodu inflacji. W tym roku waloryzacja jest wysoka, ale nie oznacza to, że możemy za emeryturę kupić więcej. Kupować możemy tyle samo, co wcześniej lub nieco mniej – komentuje dr Elżbieta Ostrowska. Wydaje się więc, że budżety emerytów może uratować zmiana zasad waloryzacji.

NIŻEJ ZNAJDZIECIE KONKRETNE PROGNOZY DOTYCZĄCE WALORYZACJI NA KOLEJNE LATA: