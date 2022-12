Generał Jarosław Szymczyk, szef policji, udzielił wywiadu dla "Rzeczpospolitej" po tym, jak w środę rano doszło do eksplozji w budynku komendy głównej. To już druga rozmowa Szymczyka z mediami i podczas niej znów słyszymy te same tłumaczenia. Szef policjantów zapewnia, że Ukraińcy podkreślali mu kilkakrotnie, że przekazywane prezenty są bezpieczne.

Jarosław Szymczyk po wybuchu w KGP: Darowałem skromne prezenty, a dostałem dwa zużyte granatniki

- W naszej świadomości to nie było uzbrojenie, tylko dwie zużyte, puste tuby po granatnikach - mówi w wywiadzie dla "Rz" gen. Jarosław Szymczyk. W końcu jeden z granatników przerobiony został na głośnik. Jak oświadczył, obydwa granatniki otrzymał od dwóch ukraińskich oficjeli, których wizytował - od komendanta policji Ukrainy Ihora Kłymenki oraz zastępcy szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, gen. Dmytro Bondara.

- Na koniec tradycyjnie przekazaliśmy sobie prezenty. Ja darowałem panu generałowi skromny policyjny gadżet - portfel, długopis, wizytownik i butelkę polskiego alkoholu. Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która - jak powiedział – jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez bluetooth. Zresztą zaprezentował mi jak ten głośnik działa - opowiada o prezentach gen. Jarosław Szymczyk.

Szef policji czuje się ofiarą, a nie winnym

W trakcie wywiadu gen. Szymczyk dopytywany był, czy nie wpadło komuś z polskiej delegacji do głowy, by sprawdzić sprezentowane dwa granatniki. Jak podkreślił szef policjantów, Polaków zapewniano, że przekazywane im suweniry są całkowicie bezpieczne, że w zasadzie dostali złom.

- Pytaliśmy czy na pewno jest to sprzęt bezpieczny, bo będziemy wracać przez granicę, czy możemy to przewozić. Zapewniono nas, że tak, bo to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom. Wiem, że tego typu prezenty Ukraińcy przekazują innym przedstawicielom służb, także z Europy - mówił Szymczyk. - Czuję się ofiarą, nie sprawcą - podsumował generał.

