Morawiecki z rodziną i wielką choinką. Premier przygotowuje się do świąt [ZDJĘCIA]

Premier przygotowuje się do świąt

Mateusz Morawiecki szykuje się do świąt Bożego Narodzenia. Osobiście wybrał się z rodziną po tradycyjne świąteczne drzewko. Rodzina Morawieckich postawiła na żywą, dużą choinkę. Wśród wielu drzewek, wybrała to najpiękniejsze. Zapewne również rodzinnie je przystroją. Przedświąteczny weekend to dobry czas na zakup świątecznego drzewka. Niestety, w tym roku ruszając po świąteczne drzewko, trzeba mocno trzymać się za kieszeń. Powód? Gigantyczna drożyzna. Rozpędzona inflacja sprawia, że wielu Polaków na te święta musi mocno zaciskać pasa. Według badań wysoka inflacja skłania aż 81 proc. konsumentów do ograniczenia wydatków na świąteczne zakupy, również żywnościowe. To dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Ale z tego, co widać na zdjęciach, sam premier Morawiecki przynajmniej na choince raczej nie oszczędza. Cena takiego dużego drzewka może sięgać nawet kilkuset złotych.

Mateusz Morawiecki może pochwalić się dużą rodziną. Wraz z żoną Iwoną są rodzicami czworga dzieci: dwóch córek (Aleksandry i Magdaleny) oraz dwóch synów (Jeremiasza i Ignacego). Mieszkają w dużej willi w Warszawie. I pewnie w salonie stanie cudowne świąteczne drzewko. A na wzór poprzedniego roku, w domu nie tylko na choince, rozbłysną świąteczne lampki.

Sonda W tym roku kupisz sztuczną czy żywą choinkę? Kupuję naturalną Kupuję sztuczną