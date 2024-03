Jaki ostro atakuje Morawieckiego. "Ktoś to dziadostwo podpisywał"

Marzec miesiącem podwyżek. Seniorze, sprawdź, czy nie stracisz przez to 500 plus

Jaki ostro przejechał się po PiS. Rachunek za naiwność

Jaki ocenił "jest bardzo wiele pretensji do nas o to, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, za słabi jeżeli chodzi o rozbijanie układu III Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o TVN".

Jak cytuje Interia, Jaki stwierdził, że "to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Jeżeli Morawiecki będzie po raz kolejny premierem, nie daję państwu gwarancji, że nie będzie tak samo. jeśli ja będę mieć na to wpływ, dopilnuję tego. Ale problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski i zadać sobie pytanie, kto za to odpowiada wewnątrz naszego obozu".

Europeseł Jaki również zaatakował prezydenta, któremu zarzucił m.in. naiwność w podejmowanych decyzjach. Jak przekonywał, Prezydent Duda jest odpowiedzialny za brak wprowadzenia przepisów tzw. ustawy medialnej.

" Dlaczego zawetował ustawy sądowe? Bo mówi, że protesty były. Widzieliście państwo, jak mu podziękowali. Było jeszcze gorzej. To jest rachunek za naiwność. My też musimy wewnątrz obozu wyciągnąć wnioski - skwitował.

Zarzuty doczekały się odpowiedzi Piotra Müllera byłego rzecznik rządu. Interia cytuje,

"Szkodzisz temu obozowi. A decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa PiS - napisał polityk na platformie X. Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa. Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach (np. pełnej cyfryzacji - w 8 lat dało się zrobić!)" - dodał.

Müller dodaje, że przez radykalizm Suwerennej Polski, prawica straciła władzę.

"Szkoda, że przez wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że Wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki co prezentujecie" - stwierdził.

