Wiemy, kiedy prezes PiS przejdzie na emeryturę. "Jest tylko jeden warunek i ma związek z..."

Historia pożegnań Jarosława Kaczyńskiego ze stanowiskiem prezesa partii jest bardzo długa i obfitująca w zwroty akcji. Ostatni miał miejsce przed tygodniem. -Jeżeli uzyskam odpowiednie poparcie ze strony kongresu partii, to dalej będę szefem – powiedział Jarosław Kaczyński, wyrzucając do kosza wcześniejsze deklaracje. Od jednego z polityków PiS, który pragnie zachować anonimowość usłyszeliśmy o powodach zmiany zdania.

- Tak naprawdę chodzi o Tuska. Prezes wyznał nam, że nie może odejść ze stanowiska jako polityk przegrany. Wycofa się jak odbierze władzę liderowi Platformy – słyszymy. Zdaniem dra Sergiusz Trzeciaka (48 l.) oznacza to, że Jarosław Kaczyński szykuje się na kolejne wybory parlamentarne. - Prezes zdaje sobie sprawę, że jego wycofanie oznaczałoby gigantyczny konflikt w partii i rozłam. On jest spoiwem i być może uznał, że nie może ryzykować odejścia, bo to mocno oddali szansę na pokonanie obecnej koalicji rządzącej – wyjaśnia politolog. A Patryk Jaki (39 l.) z Suwerennej Polski twierdzi, że decyzja Kaczyńskiego jest dobra dla całej polskiej prawicy.

- Wyciągał nas z jeszcze większych tarapatów niż obecne. Pamiętam poparcie na poziomie 20% i potem zwycięskie wybory – mówi eurodeputowany.

