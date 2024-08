Wyrok PKW na PiS

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję w sprawie sprawozdania finansowego PiS za 2023 rok. Jak wynika z oficjalnego komunikatu PKW, sprawozdanie zostało odrzucone, a nieprawidłowe wydatki partii Jarosława Kaczyńskiego wyliczono na 3,6 mln zł. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość traci z tego tytułu 10 mln subwencji. - Skutki są takie, że Prawo i Sprawiedliwość, jako partia zdobyła największą ilość mandatów i ta dotacja dla komitetu wyborczego wynosiłaby przeszło 38 mln zł, ale na skutek przekroczenia powyżej 1 proc., to ta dotacja będzie umniejszona o 10 mln zł - powiedział prezes PKW Sylwester Marciniak.

Jak podał dziennikarz Money.pl w serwisie X, dokładna kwota to 3 621 496,17 zł. Największa część stanowi - jak opisano w uchwale PKW - "produkcja i emisja filmu reklamowego z udziałem ówczesnego Ministra Sprawiedliwości, który opłaciło Ministerstwo Sprawiedliwości" - ponad 2,6 mln zł (WIĘCEJ: To przez Zbigniewa Ziobrę PiS stracił miliony decyzją PKW?! "Jeden z najistotniejszych powodów").

10 mln to dopiero początek?!

- Skutki są znacznie poważniejsze, jeżeli chodzi o subwencję dla partii politycznej, bo tej subwencji w ciągu najbliższych trzech lat partia zostanie pozbawiona. Od tej uchwały służy prawo złożenia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni - oznajmił mediom szef PKW. Sylwester Marciniak podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość może odwołać się do Sądu Najwyższego. Jeśli PiS nie złoży takiej skargi, to zostanie pozbawiony subwencji w całości na trzy lata.

Dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym (KBW) Krzysztof Lorentz dodał, że przepisy Kodeksu wyborczego również "przesądzają, że odrzucenie sprawozdania komitetu wyborczego powoduje obniżenie rocznej subwencji przysługującej partii politycznej o trzykrotność kwoty, która została uznana za przyjętą niezgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego". Powiedział, że coroczna subwencja należna PiS ulega zatem również obniżeniu o kwotę ponad 10 mln zł!

Co to oznacza? Subwencja dla PiS w kolejnych latach (między 2024 a 2027) zostanie pomniejszona co roku o trzykrotność naruszenia, czyli o 10,8 mln, co łącznie przez cztery lata oznacza utratę z subwencji 43,2 mln zł! Dodając do tego 3,6 mln zł, które partia musi zwrócić do Skarbu Państwa, oraz 10,8 mln zł (jednorazowa dotacja podmiotowa, czyli zwrot kosztów przeprowadzenia kampanii zostanie pomniejszona o trzykrotność 3,6 mln zł), wychodzi nam zawrotna kwota 57,6 mln zł!!!

Jak podaje tvn24.pl, to ogromna strata - ponad 40 proc., tego co PiS otrzymałoby w pełnej wysokości (subwencja plus dotacja) w latach 2024-2027, czyli 141,4 mln zł.

