Internet płonie po decyzji PKW. "No i się doigrali". "Chcą nas zniszczyć"

To potężny cios dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Po zakończeniu czwartkowego posiedzenia PKW jej szef Sylwester Marciniak poinformował, że Komisja postanowiła odrzucić sprawozdanie finansowe PiS z zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. Jak wskazał, w normalnych warunkach dotacja dla tego komitetu wyborczego wynosiłaby ponad 38 mln zł, ale na skutek stwierdzonych naruszeń będzie pomniejszona o 10 mln zł, czyli wyniesie 28 mln zł. "Skutki są poważniejsze, jeśli chodzi o subwencję dla partii politycznej" - wskazał Marciniak. Partia będzie pozbawiona jej przez trzy lata, o ile nie zaskarży podjętej w czwartek uchwały.

PiS ustami między innymi Mateusza Morawieckiego i Mariusza Błaszczaka już zapowiedziało, że się odwoła. Tymczasem internet dosłownie płonie. Już dawno nie było tak ostro. "Znam bardzo wielu dobrych syndyków, którzy mogliby pomóc przy upadłości PiS. Za oszustwa płaci się cenę. I jeszcze jedno. Już dzisiaj Minister Finansów powinien zapowiedzieć, że zaakceptuje ewentualne uchylenie decyzji PKW, ale tylko wydane przez sędziów SN" - pisze na platformie X Roman Giertych. "Da się policzyć ile pieniędzy ukradł #PiS. Niestety nie jesteśmy w stanie wyliczyć ilu ludzie za pomocą ukradzionych pieniędzy #PiS zmanipulował w trakcie kłamani wyborczej. Bo nie tylko pieniądze ale i te głosy powinny zostać im odebrane" - komentuje Michał Kołodziejczak. "PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość" - skwitował premier Donald Tusk.

Po drugiej stronie politycznej barykady jest równie mocno. "Gdy wrócimy do władzy, pozna Pan nie tylko znacznie słów prawo i sprawiedliwość, ale również realnych kształtów nabierze pojęcie „radykalna reforma”. Sądy, media, uczelnie wyższe, zagraniczne NGOsy, układy biznesowe w wielu branżach. Wyciągamy wnioski, a młodzi rozumieją, że bez gruntownej przebudowy państwa nie zachowamy suwerenności i nie stworzymy szans rozwojowych dla kolejnych pokoleń" - odpowiada premierowi Oskar Szafarowicz. "Decyzja PKW ws. sprawozdania finansowego PiS jest haniebna. Wpisuje się w rozgrywkę polityczną obecnej władzy, której celem jest zemsta i marginalizacja opozycji. Chodzi rzecz jasna o przyszłoroczne wybory prezydenckie. Obecna władza chce nas osłabić, bo obawia się przegranej. Przecież wszyscy pamiętają, że w 2023 roku Platforma Obywatelska wcale nie wygrała wyborów, przegrała je o ponad milion głosów. Nie możesz ich pokonać? To ich zlikwiduj. Nie możemy na to pozwolić, całe nasze środowisko musi się zjednoczyć w obliczu tego ataku!" - napisał na X były premier, Mateusz Morawiecki.

"No i się doigrali. Ciągnęli kasę publiczną tak, jakby mieli rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej. Bezczelnie, ordynarnie, bez cienia żenady pompowali publiczną kasę w swoje partyjne przedsięwzięcia.No to przyszła kryska na Matyska🤷‍♂️ Wreszcie jest sprawiedliwość i prawo" - pisze z kolei Krzysztof Śmiszek.

"PKW swoją - obudowaną medialnymi przeciekami - decyzją pokazała, że wpisuje się w działania kliki Tuska mające na celu całkowite zawłaszczenie polskiego państwa. Nie wątpię jednak, że skutek odebrania funduszy PiS będzie odwrotny od zamierzonego. Działanie PKW tylko zobrazowało Polakom, że wobec opozycji są wdrażane sposoby działania rodem z autorytaryzmów. Cel obecnej władzy jest jeden – zniszczyć opozycję, aby nie była w stanie wygrać wyborów prezydenckich. Zagarniając urząd prezydenta klika Tuska będzie mogła już bez żadnych ograniczeń wprowadzać swoje rządy bezprawia" - komentuje na X Beata Szydło.

