PiS odpowiada na decyzję PKW! "Będziemy się odwoływać"

Błaszczak wściekły na decyzję PKW. Porównał Tuska do Łukaszenki

PKW ogłosiła w czwartek (29 sierpnia) decyzję o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS za 2023 rok, co wiąże się ze stratą 10 mln zł dotacji i utratą subwencji partyjnej na trzy lata. Niedługo po konferencji komisji wyborczej, oświadczenia wydali członkowie Prawa i Sprawiedliwości.

- Gwarancje ustawowe dla opozycji zostały złamane. To wszystko zmierza do tego, żeby wybory prezydenckie wygrał kandydat koalicji 13 grudnia, bo do tego sprawdza się decyzja komisji wyborczej, tej partyjnej. Kłamstwo ma krótkie nogi, to co dziś spotkało Prawo i Sprawiedliwość, pewnie w przyszłości spotka reżim Donalda Tuska. On wiecznie rządzić nie będzie. Pozbawienie finansowania PiS godzi w interesy 7,6 mln wyborców [...] Nie ucierpi na tym partia, tylko system, którego nie można nazwać systemem demokratycznym, tylko jest czymś w rodzaju dominacji Baćki, jak na Białorusi. Tusk wprowadza reżim, który nie szanuje praw opozycji - mówił Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.

Mariusz Błaszczak zapowiedział później, że partia będzie się odwoływać od decyzji PKW. Jak mówił wcześniej prezes komisji wyborczej Sylwester Marciniak, PiS może odwołać się do Sądu Najwyższego.

- Będziemy się odwoływać, złożymy skargę do Sądu Najwyższego [...] perspektywy nie są dobre, ale my tej sprawy tak nie zostawimy, będziemy odwoływać się do naszych wyborców, będziemy prowadzić działalność, choć będzie ona ograniczona przez zabranie finansowania [...] przypomnę, że komuna też miała być wieczna [...] więc reżim koalicji 13 grudnia też się skończy, prędzej czy później - Błaszczak.

Szef klubu parlamentarnego PiS podkreślał, że udane odwołanie się może być trudne ze względu na "wypowiedzi członków PKW". Zdaniem Błaszczaka, decyzja była umotywowana politycznie i komisja powinna sprawdzić także inne partie.

- Sam Tusk powiedział, że gdyby nie Campus Polska z ubiegłego roku, nie byłoby tego sukcesu wyborczego. My takie informacje przekazywaliśmy komisji wyborczej. I co? I nic, inne standardy są wobec Prawa i Sprawiedliwości, inne wobec dzisiaj rządzących - mówił Zbigniew Bogucki z PiS na Konferencji Prasowej.

Morawiecki o decyzji PKW "haniebna"

- Dzisiejsza decyzja Państwowej Komisji Wyborczej ws. sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości jest, piszę to z przykrością, haniebna. Godzi w podstawy demokracji, jest przykładem skrajnego braku obiektywizmu. Niestety wpisuje się także w jawną rozgrywkę polityczną toczoną przez obecny obóz władzy - grzmiał Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Zdaniem Morawieckiego Koalicja Obywatelska chce "zniszczyć opozycję" i uzyskać "monopol na władzę w Polsce". Podkreślał, że "nikomu nie zależało na tym, żeby decyzja PKW była jakkolwiek sprawiedliwa".

- Nie możemy na to pozwolić i nie pozwolimy! Całe nasze środowisko musi być zjednoczone wobec tego ataku. Można to zrobić, wspierając cele statutowe Prawa i Sprawiedliwości, w tym przygotowania do wyborów prezydenckich w 2025 roku. Oczywiście nie godzimy się z tą krzywdzącą decyzją. Tym samym będziemy szukać ostatecznego rozwiązania tej sprawy na drodze sądowej. Czy, nomen omen, prawo i sprawiedliwość zostaną zlekceważone także przez polskie sądy? Przekonamy się niebawem - pisał Morawiecki.

