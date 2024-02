Wybuch granatnika. Ile kosztował remont gabinetu Szymczyka?

Znowu gorąco na miesięcznicy smoleńskiej. Doszło do incydentu

Okropne wieści dla Kaczyńskiego! To krąży w sieci. Wszyscy mogą przeczytać

To nie brzmi dobrze! Wiceszef MSZ Bartoszewski: "Musimy szykować się na wojnę"

Czy Szymczykowi postawią zarzuty?

Raport z audytu w Komendzie Głównej Policji ma w przyszłym tygodniu trafić na biurko ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego – dowiaduje się Radio ZET. Szef MSWiA twierdzi, że generał Szymczyk powinien zostać zdymisjonowany zaraz po eksplozji granatnika. Według Kierwińskiego sprawie „ukręcano łeb” i robiono wszystko, aby jej nie badać - czytamy naportalu radia.

Wnioski końcowe kontrolerów wykluczyły obecność osób trzecich w gabinecie byłego komendanta policji. Według ustaleń Radia ZET wnioski końcowe mają wskazywać na możliwość załamania przepisów. Jak podaje radio ZET, "pocisk granatnika uderzył najpierw w sufit, a później wybił dziurę w podłodze. Ponieważ głowica bojowa pocisku nie zdążyła się uzbroić, nie doszło do jej wybuchu".

Policjanci z KGP utrudniali kontrolę nie chcąc składać zeznań, zaslaniając się zeznaniami w prokuraturze. Według ustaleń Radia ZET wnioski końcowe mają wskazywać na możliwość załamania przepisów.

Do incydentu w Komendzie Głównej Policji doszło w połowie grudnia 2022 roku. Generał tłumaczył, że to była atrapa zamieniona w głośnik, który dostał od Ukrainców w prezencie. Jak twierdził tylko go przesunął i wtedy nastąpiła eksplozja. Mimo licznych apeli ówczesnej opozycji, szef policji nie został zdymisjonowany

Express Biedrzycka - Gabriela Morawska-Stanecka: Chcą wyprowadzić Grodzkiego w kajdankach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.