Posłowie zbadają sprawę granatnika. Chcą wiedzieć, co tam się stało!

Posłowie zajmą się wybuchem granatnika

Sprawa wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji wciąż budzi ogromne emocje. Na tyle duże, że sprawy nie zamierzają odpuścić parlamentarzyści z sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji. 18 członków komisji zwróciło się do jej przewodniczącego o zwołanie specjalnego posiedzenia, poświęconego wydarzeniom z grudnia ubiegłego roku, kiedy to wskutek wybuchu granatnika zniszczony został budynek komendy głównej, a sam komendant gen. Jarosław Szymczyk trafił do szpitala. To on odpalił granatnik, który dostał w prezencie od jednego z szefów ukraińskich służb podczas wizyty w Kijowie. W tej sprawie trwają śledztwa w Polsce i na Ukrainie.

Posłowie chcą poznać okoliczności wybuchu granatnika

Posiedzenie komisji odbędzie się w przyszły wtorek 10 stycznia. Zaproszenia na nie dostaną szef MSWiA oraz minister sprawiedliwości, a także szef Policji oraz Straży Granicznej. - Liczymy na przybycie wszystkich tych osób i na zajęcie stanowiska w sprawie tego, co się stało. Jeśli pan generał Szymczyk tak ochoczo informował o wszystkich swoich działaniach w zakresie tego, co się wydarzyło na łamach mediów, to mam nadzieję, że podzieli się tą wiedzą również z Komisją - oświadczył przewodniczący komisji poseł Lewicy Wiesław Szczepański.