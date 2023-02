Gdzie będzie nocował Joe Biden? Będzie spał w amerykańskiej bazie z żołnierzami?

Wizyta Joe Bidena w Polsce

Joe Biden przybędzie z wizytą do Polski. Wiadomo, że w planie wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce, znajdą się: spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem RP Andrzejem Dudą, spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO, przemówienie wygłoszone w Warszawie, w Arkadach Kubickiego. Zgodnie z planem Joe Biden miał zjawić się w Warszawie we wtorek 21 lutego rano. Jednak to były informacje podawane przed wiadomością o wizycie Bidena w Kijowie. Wyjazd na Ukrainę był ściśle tajny, aż do momentu pojawienia się amerykańskiego prezydenta w Kijowie. Joe Biden w czasie niespodziewanej wizyty wygłosił przemówienie: - Wolność jest bezcenna i warta tego by toczyć o nią walkę. Skierujemy miliardy dolarów, żeby zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa; poświęcenie Ukrainy jest ogromne - mówił prezydent USA. Spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, przekazał wiadomość o kolejnym pakiecie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, wartym 500 milionów dolarów, który będzie obejmował amunicję do systemów HIMARS, a także o nowych sankcjach nakładanych na Rosję. Jak Joe Biden udał się do Kijowa? Okazuje się, że dotarł tam pociągiem z Polski, a podróż trwała 10 godzin.

Joe Biden - gdzie będzie spał w Polsce?

Wiadomo, że wizyta prezydenta Bidena w Kijowie się zakończyła, a on sam ruszył w drogę do Polski. Czy to oznacza, że jeszcze dziś pojawi się w Warszawie? Byłoby to możliwe, ponieważ jeśli już jest w podróży, to za kilka godzin może dojechać do Rzeszowa. Jeśli zostanie podjęta decyzja o dalszej podróży do Warszawy, to jeszcze przed północą Joe Biden może wylądować w stolicy Polski. Ale może też zostać podjęta inna decyzja, czyli no. Joe Biden mógłby spędzić tę noc w bazie z amerykańskimi żołnierzami, którzy stacjonują na Podkarpaciu, w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO. To z nimi rok temu Biden się spotkał, a w czasie spotkania razem jedli pizzę. Jednak, jeśli prezydent USA prosto z Rzeszowa uda się do Warszawy, to nocować będzie w warszawskim hotelu Mariott. Tam jest specjalnie przygotowany apartament prezydencki, który od lat wybierają amerykańscy przywódcy. Joe Biden w 2022 roku także tam nocował. Jak dowiedział się "Super Express" apartament ten był niedawno remontowany.

Nocleg Joe Bidena w apartamencie prezydenckim w Mariott

Prezydencki apartament to dwukondygnacyjne luksusowe mieszkanie, sięgająca najwyższego piętra hotelu Mariott. Składa się z obszernego salonu z wygodnymi sofami, kinem domowym oraz fortepianem, z jadalni i oddzielnej kuchni. Na kolejnym piętrze znajdują się 2 sypialnie z łóżkami King Size oraz przestronna łazienka.

NIŻEJ ZOBACZYSZ, JAK WYGLĄDA HOTEL MARIOTT: