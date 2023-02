Joe Biden w Polsce. Gdzie będzie nocował prezydent USA w Warszawie?

Dla Joe Bidena będzie to druga wizyta w Polsce jako prezydenta USA. W marcu 2022 roku przyleciał do Rzeszowa, gdzie spotkał się z amerykańskimi żołnierzami, z którymi zajadał się pizzą. Biden nocował wówczas w Hotelu Marriott w Warszawie. Tu także przebywali inni prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy gościli w Polsce. W latach 1994 i 1997 był tu prezydent Bill Clinton, w 2001 George W. Bush, w 2011, 2014 i 2016 Barack Obama, a w 2017 Donald J. Trump.

Hotel Marriott w Warszawie znajduje się w Centrum LIM, kompleksie biurowo-hotelowym. Budowę rozpoczęto w 1977 roku, ale z uwagi na różne perturbacje dokończyła je inna firma w 1989 roku. Budynek ma 43 kondygnacje i mierzy 140 metrów wysokości. W hotelu znajduje się m.in. apartament prezydencki, w którym zamieszka Joe Biden ze swoimi pracownikami i ochroną. To dwukondygnacyjne luksusowe mieszkanie, sięgająca najwyższego piętra hotelu. Składa się z obszernego salonu z wygodnymi sofami, kinem domowym oraz fortepianem, z jadalni i oddzielnej kuchni. Na kolejnym piętrze znajdują się 2 sypialnie z łóżkami King Size oraz przestronna łazienka, z której prysznica dojrzymy... Pruszków! Na całodobowe zawołanie są zespoły Conciege, At Your Service i Room Service. Na początku taki apartament kosztował 2 tys. dolarów za noc. Obecnie ceny wynajmu jest sporo niższa, bo wynosi ok. 3 tys. złotych.