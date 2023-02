Ekspert ds. Rosji mocno o polityce Putina: Odwołuje się do czasów cara Piotra I

Marek Budzisz, ekspert ds. Rosji, gościem Jana Złotorowicza w "Roku wojny"

Kolejnym gościem raportu specjalnego SE "Rok wojny" jest Marek Budzisz, ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu w Strategy & Future. Rozmawia z nim Jan Złotorowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu". Jan Złotorowicz pytał Marka Budzisza o historyczne granice Rosji. - Putin odwołuje się do czasów cara Piotra I, kiedy imperium rosyjskie było najpotężniejsze. W bardziej doraźnym wymiarze odnosi się do narodu rosyjskiego składającego się z Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Kwestia przebiegu granicy Rosji i Kazachstanu. te definicje są nieprecyzyjne, płynne - jak to w przypadku Rosji - tłumaczy Budzisz.

Pretekstem do wojny była obrona Rosji przed rozszerzeniem NATO

Złotorowicz przypomniał, że pretekstem do rozpoczęcia wojny dla Rosji był argument obrony przed rozszerzeniem NATO na wschód. Z czego to wynika? - Bo w Rosji dominuje przekonanie, że większe państwa mają większą swobodę decydowania nie tylko o sobie, ale też o tym, czy państwa sąsiadujące z nią mogą należeć do jakichś sojuszy (...) To myślenie rosyjskie jest pewnym stałym elementem - tłumaczy Marek Budzisz. Jak podkreśla, wojna zmienia strategiczną sytuację nie tylko Ukrainy, ale i Polski.

Marek Budzisz: Stary świat już nie wróci, ta wojna zmieniła wszystko

I właśnie o sytuację Polski w kontekście wojny w Ukrainie dopytywał Jan Złotorowicz, zwłaszcza o jej samotność strategiczną, o której Budzisz pisze w swojej książce. - Sojusze są ważne, ale są jedynie narzędziem, które pozwala realizować cele strategiczne. Stary świat już nie wróci, ta wojna zmieniła wszystko. Stary świat nie wróci, kiedy przy ograniczonych nakładach na bezpieczeństwo, można było funkcjonować w stabilnym i rozwijającym się świecie. Ten czynnik wojenny na wschodniej flance NATO będzie odgrywał rolę kluczową, także w kontekście wejścia do NATO Finlandii i Szwecji - tłumaczy gość "Roku wojny".

Kim jest Marek Budzisz?

Marek Budzisz to ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu w Strategy & Future oraz w Instytucie Wolności, niezależnym politycznie think-thanku. Z wykształcenia jest historykiem. Napisał również książki: „Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski”, „Samotność strategiczna Polski” czy „Wszystko jest wojną”.

