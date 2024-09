Duże obawy o przyszłość w PiS! "Prezes nie jest w najlepszej kondycji"

Niepokojące doniesienia o zdrowiu prezesa

W ubiegłym tygodniu "Newsweek" informował, że ze zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego nie było dobrze już w czasie wyborów parlamentarnych w 2023 roku. - Prezes obawiał się, że coś może mu się stać. Fizycznie jest coraz słabszy. Jeśli coś by go wyłączyło na dłuższy czas, to partia zostałaby bez głowy - mówił tygodnikowi jeden z polityków ugrupowania. W kuluarach podobno coraz częściej rozmawia się na temat zdrowia byłego wicepremiera, a jego najbliżsi współpracownicy mają pilnować, by regularnie zażywał swoje leki. - Trzeba dbać o niego - przekazał rozmówca. Ponadto po dwóch operacjach kolan powinien chodzić o kulach, a tego nie robi (WIĘCEJ: Porażające doniesienia o zdrowiu Jarosława Kaczyńskiego! Jest źle?!).

Ponadto w ostatnim czasie zdarza się, że decyzje Kaczyńskiego są zarówno anonimowo, jak i otwarcie, krytykowane. W ostatnim wywiadzie z RMF FM wprost nie zgodziła się z jego zdaniem m.in. sama Beata Szydło (SPRAWDŹ: Beata Szydło otwarcie nie zgadza się z Jarosławem Kaczyńskim! Ważna kwestia).

Nowe ustalenia Onetu

Jak informują anonimowo portal politycy PiS, partia wyraźnie jest w defensywie, a wewnątrz ma panować organizacyjny bałagan, o czym świadczy m.in. odwołanie "Przystani Polska", która miała być konkurencją dla "Campusu Polska Przyszłości" Rafała Trzaskowskiego. Wrażenie chaosu wzmacniają doniesienia o tym, że Jarosław Kaczyński ma potężny problem z wyborem kandydata na prezydenta. Jak przekonuje Onet, jeszcze kilka tygodni temu prezes był zwolennikiem ujawnienia nazwiska pretendenta do prezydentury jednak nawet w październiku (a nie jak na 11 listopada, jak jest to zapowiedziane), ale scenariusz taki staje się coraz bardziej mglisty. - Potrzebujemy impulsu, a tego nie widać na horyzoncie - miał stwierdzić jeden z rozmówców.

Jak dodał:

– Rzeczywiście mamy problem, bo kandydata nie ma i raczej nie jesteśmy blisko rozwikłania tej sprawy. A na dodatek prezes chyba nie jest w najlepszej kondycji. Zaczyna nam się to rozłazić. Może po wrześniowym kongresie będzie lepiej

