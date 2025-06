Dramat Tuska przed weekendem! Koszmarny sondaż! W PiS strzelają szampany!

Z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego cieszy się poparciem 30,5% respondentów, co stanowi niewielki spadek (o 1,7 punktu procentowego) w porównaniu z poprzednim badaniem Onetu, przeprowadzonym pod koniec maja. Koalicja Obywatelska uzyskała w sondażu jedynie 25,8% głosów, co oznacza znaczący spadek poparcia aż o 7,6 punktu procentowego w porównaniu z badaniem przeprowadzonym przed drugą turą wyborów prezydenckich. Trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z wynikiem 16,8%. Wynik ten jest tylko nieznacznie niższy (o 0,3 punktu procentowego) niż w poprzednim miesiącu.

Zobacz: PILNE! Sąd Najwyższy wydał orzeczenie ws. protestów wyborczych! "Są zasadne"

Do Sejmu weszłaby również Lewica, na którą zagłosowałoby 6,1% badanych, co oznacza wzrost o 1,1 punktu procentowego. Co więcej, w parlamencie znalazłaby się także Konfederacja Korony Polskiej, założona przez Grzegorza Brauna, z wynikiem 5,1% - to pierwsze pojawienie się tego ugrupowania w sondażu IBRiS.

Sprawdź: Donald Tusk zabrał głos w Brukseli. Mówił o "gigantycznym zagrożeniu"

Po rozpadzie Trzeciej Drogi, w sondażu osobno uwzględniono Polskę 2050 Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Obie partie nie przekraczają jednak progu wyborczego, uzyskując odpowiednio 4,6% i 4%. Partia Razem uzyskała poparcie na poziomie 3,9%, co stanowi wzrost o 1,4 punktu procentowego. Pozostałe 3,2% ankietowanych nie było zdecydowanych lub nie potrafiło wskazać preferowanej partii.

W wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, głos oddałoby niecałe 60 proc. Polaków. Na pytanie o udział w wyborach odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 47,4 proc. ankietowanych, "raczej tak" — 12,5 proc. "Raczej nie" poszłoby do urn 13 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" — 23,5 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3,7 proc. respondentów.

Przeczytaj: Krzysztof Bosak ocenił wysłanie Polaka w kosmos. Zaskakująca opinia, to nie wszystkim się spodoba

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-24 czerwca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).