Donald Tusk zabrał głos w Brukseli. Mówił o "gigantycznym zagrożeniu"

Sukcesy polskiej prezydencji w UE – co udało się osiągnąć?

Podczas konferencji prasowej w Brukseli, premier Donald Tusk podsumował końcówkę polskiego przewodnictwa, nawiązując do ustaleń szczytu NATO, który odbył się dzień wcześniej. Kraje członkowskie Sojuszu zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB. — Po wielu trudnościach i wątpliwościach udało się osiągnąć konsensus, a ustalony poziom wydatków nazwano symbolem polskiej determinacji – mówił Tusk, podkreślając rolę Polski w doprowadzeniu do tego przełomowego porozumienia.

Premier wraz z von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą wskazali na sukcesy polskiej prezydencji, w tym przedłużenie o kolejne pół roku obowiązujących sankcji gospodarczych wobec Rosji w kontekście wojny w Ukrainie. Tusk z satysfakcją przyjął decyzję przywódców UE, podkreślając, że wszystkie dotychczasowe ograniczenia pozostają w mocy. Polska aktywnie działała na rzecz utrzymania jedności europejskiej w obliczu rosyjskiej agresji, co przyniosło konkretne rezultaty.

Alarm dla Bałtyku! Flota cieni Rosji

W trakcie konferencji premier Tusk odniósł się także do prac nad nowym, 18. pakietem sankcji, który skupia się na przeciwdziałaniu działaniom tzw. rosyjskiej floty cieni. Wyraził zaniepokojenie zagrożeniami, jakie ten proceder stwarza dla infrastruktury na Bałtyku oraz ekosystemu morskiego. — To jest nie tylko zagrożenie dla naszej infrastruktury na Bałtyku, ale to może być także — jest już — gigantyczne zagrożenie środowiskowe — zaznaczył, dodając, że prace nad nowymi sankcjami będą kontynuowane. Działania floty cieni budzą poważne obawy, ponieważ nie tylko naruszają sankcje, ale również stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wycieki ropy, zanieczyszczenia i brak kontroli nad tymi jednostkami mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej na Bałtyku.

Koniec ery

Premier Tusk odniósł się również do zmian, jakie nastąpiły w Europie w ostatnim półroczu w kontekście polityki migracyjnej. Skierował uwagę na rosnącą determinację państw członkowskich w ochronie zewnętrznych granic wspólnoty, co uważa za kluczowy element ograniczenia nielegalnych przepływów migracyjnych. — Nie można marginalizować problemu, skuteczna ochrona granic to jedyna metoda – podkreślił polski szef rządu.

Szef polskiego rządu odniósł się także do europejskiego poziomu wydatków na obronność, który jego zdaniem nadal pozostaje niezadowalający. Jednocześnie wyraził nadzieję, że presja ze strony USA, a zwłaszcza administracji Donalda Trumpa, zmobilizuje europejskich liderów. — Era wojskowych wakacji w Europie dobiegła końca – podsumował premier.

