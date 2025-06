Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ma w piątek (27 czerwca) rozpoznać na posiedzeniu jawnym trzy protesty przeciwko wyborowi prezydenta - m.in. te z protestów, w związku z którymi zdecydowano o weryfikacji kart wyborczych.

Większość protestów wyborczych rozpoznawana jest w Sądzie Najwyższym na posiedzeniach niejawnych, teraz zdecydowano inaczej. - Z ważnych przyczyn, protesty mogą zostać skierowane do rozpoznania na posiedzeniu jawnym, w którym mogą wziąć udział uczestnicy postępowania, a także przedstawiciele mediów oraz publiczność - wskazywał jednak Sąd Najwyższy.

Jawne posiedzenia Sądu Najwyższego ws. protestów wybroczych

W piątek posiedzenia jawne odbędą się o godz. 9:00, 11:00 i 13:00 trafiły trzy z takich protestów.

Pierwszy z nich dotyczy sprawy, w której zdecydowano o dopuszczeniu dowodu z oględzin kart z łącznie 13 obwodowych komisji wyborczych - m.in. z Krakowa, Mińska Mazowieckiego, Bielska-Białej i Grudziądza. Po rozpoznaniu wszystkich protestów, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP. Posiedzenie w sprawie podjęcia uchwały odnoszącej się do ważności wyborów jest wyznaczone na 1 lipca(wtorek).

Będzie zadyma przed Sądem Najwyższym? Niepokojące doniesienia

W piątek rano przed Sądem Najwyższym zbierają się m.in. osoby związek z KOD, ale nie tylko. Jak podał TVN24 na miejscu widać też policjantów.

A jeszcze w czwartek (26 czerwca) w mediach pojawiły się doniesienia o "prowokacjach". Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego napisała w sieci: - CZY to prawda, że JUTRO niezadowoleni z wyniku wyborów prezydenckich mają RANO przypuścić SZTURM na SĄD NAJWYŻSZY by UNIEMOŻLIWIĆ podjęcie uchwały w sprawie wyborów? KTO OCHRONI Sąd Najwyższy?

Także znany prawnik Kamil Zaradkiewicz napisał na portalu X: - Z wielu miejsc otrzymuję informację o planowanej na jutro prowokacji w Sądzie Najwyższym.

Zaś w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność" Robert Bąkiewicz stwierdził:

Z informacji, które do nas docierają, wszystko wskazuje na to, że jutro pod Sądem Najwyższym możemy być świadkami dramatycznego aktu zamachu stanu. Donald Tusk, zepchnięty pod ścianę, najwyraźniej nie widzi już innej drogi utrzymania władzy niż użycie siły i pogwałcenie Konstytucji. W obawie przed odpowiedzialnością karną za działania swojej ekipy – w tym nielegalne przejęcia instytucji państwowych, niszczenie praworządności i bezprecedensową uległość wobec Berlina – prawdopodobnie zdecydował się na frontalny atak na niezależność sądownictwa.

Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów prezydenckich w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce to Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów, a wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie. Tak też było w przypadku tegorocznych wyborów. Do SN wpłynęło około 54 tysięcy protestów. Sąd Najwyższy przekazał, że posiedzenie jawne w celu podjęcia uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów prezydenckich odbędzie się we wtorek (1 lipca), czasu więc na analizę protestów jest niewiele.

WIĘCEJ: RPO alarmuje w sprawie protestów wyborczych. Czy SN zdąży do 1 lipca?

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIECZORU WYBORCZEGO KAROLA NAWROCKIEGO