Wiemy, co dalej z wyborami. SN rozpatrzył pierwsze protesty

Jakie protesty uznano za zasadne przez Sąd Najwyższy?

Według informacji przekazanych przez zespół prasowy Sądu Najwyższego, do 24 czerwca 2025 r. pozytywnie rozpatrzono trzy protesty wyborcze, choć żaden z nich nie wpłynął na ostateczny rezultat głosowania. Wszystkie dotyczyły indywidualnych błędów proceduralnych, m.in. niewłaściwego posługiwania się zaświadczeniem do głosowania poza miejscem zamieszkania.

W jednym przypadku, jak ustaliła PAP, dwoje wyborców zagłosowało na podstawie zaświadczeń, których jednak nie uwzględniono w protokole komisji. W innym – komisja pomyliła zaświadczenie z I i II tury wyborów. Pozostałe 115 protestów zostało oddalonych z przyczyn formalnych.

Ponad 10 tysięcy protestów. Co dalej z ich rozpatrywaniem?

Jak wynika z danych Sądu Najwyższego, liczba zarejestrowanych protestów przekroczyła 10,5 tys., jednak wiele z nich zostało połączonych do wspólnego rozpoznania. Protesty trafiały do SN m.in. drogą pocztową do 16 czerwca 2025 r. włącznie – to był ostatni dzień na ich składanie.

SN rozpatruje protesty w składzie trzech sędziów, w trybie nieprocesowym. Gdy protest nie spełnia wymogów formalnych, jest pozostawiany bez dalszego biegu. Jeśli spełnia, sąd może uznać go za niezasadny albo zasadny – z oceną wpływu na wynik wyborów.

Kiedy poznamy decyzję o ważności wyborów prezydenckich 2025?

Ostateczną decyzję o ważności wyborów prezydenckich podejmie pełny skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zgodnie z przepisami, uchwała w tej sprawie musi zostać wydana w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników. Termin upływa 2 lipca 2025 r.

W najbliższy piątek SN ma przeprowadzić jawne posiedzenie w sprawie jednego z protestów, który wymaga oględzin kart wyborczych z 13 komisji obwodowych.

Spór o sędziów. Bodnar kontra Manowska

Sprawa protestów wyborczych wywołała także kontrowersje polityczne. Prokurator Generalny Adam Bodnar stwierdził, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie są wydawane w sposób niezależny i zasugerował, że decyzje powinien podejmować skład sędziów Izby Pracy SN.

W odpowiedzi, I prezes SN Małgorzata Manowska uznała te słowa za nieuzasadnione podważanie konstytucyjnych kompetencji SN i próbę politycznej destabilizacji.

Podsumowanie:

3 protesty uznane za zasadne, bez wpływu na wynik. 115 protestów oddalonych bez rozpoznania. Ponad 10,5 tys. pism złożonych do Sądu Najwyższego. Decyzja o ważności wyborów – najpóźniej 2 lipca. Spór o skład sędziowski przy rozpatrywaniu protestów.

