Bosak wpadł w furię! „Zrobili z Polski pojemnik na odrzuty dla Niemiec!”

„To Wasz rząd zmusza Straż Graniczną do tej polityki!”

Bosak w swoim wpisie w mediach społecznościowych nie przebierał w słowach:

„Zeszmacenie Waszych liderów! To Wasz rząd zmusza Straż Graniczną i administrację do prowadzenia antynarodowej i destabilizującej państwo polityki!”

Jego wypowiedź była odpowiedzią na nagranie udostępnione przez Tomasza Duklanowskiego, który poinformował, że niemieckie służby regularnie przekazują do Polski nielegalnych imigrantów, m.in. z Somalii. Do takiego przekazania miało dojść m.in. w Lubieszynie – przy pełnej bierności polskich władz.

Bosak pyta: „Gdzie są wyborcy rządu? Dlaczego milczycie?”

W dalszej części wpisu polityk zaapelował do wyborców KO, PSL, Lewicy i Trzeciej Drogi, by wreszcie zabrali głos:

„Chcieliście Polski jako partnera Niemiec, a nie podnóżka, tak? No to zacznijcie otwarcie krytykować! (…) Gdzie jest Wasz głos?”

Według Bosaka obecna władza nie ma żadnej koncepcji polityki migracyjnej, a jej działania są jedynie pozorowane:

„Oni wiedzą, że źle robią, dlatego udają, że nic się nie dzieje. Nie przejmują się Wami.”

„To nie ja, to tamci”? Bosak ostrzega przed polityczną amnezją

Na koniec lider Ruchu Narodowego sugeruje, że społeczeństwo celowo jest trzymane w niewiedzy, by w przyszłości zrzucić winę na innych:

„W sumie większość z nich woli nic nie wiedzieć, żeby w 2027 mogli powiedzieć ‘To nie ja, to tamci’.”

Tło: niemiecka polityka migracyjna – polski problem?

Zarzuty Bosaka wpisują się w rosnące napięcia na linii Polska–Niemcy w sprawie odsyłania imigrantów bez uprzedzenia. O podobnych działaniach niemieckich służb alarmowali wcześniej również przedstawiciele MSWiA i Straży Granicznej, jednak brakuje oficjalnych reakcji rządu Tuska.

Choć temat nielegalnego odsyłania migrantów z Niemiec do Polski pojawia się w przestrzeni publicznej od miesięcy, żaden z przedstawicieli rządu nie odniósł się oficjalnie do wpisów ani Bosaka, ani Duklanowskiego. Z punktu widzenia Konfederacji oznacza to jedno: świadomą zgodę na rolę „bufora”, który chroni Zachód kosztem bezpieczeństwa Polaków. Bosak nie ukrywa, że jego apel nie był jedynie atakiem na przeciwników politycznych, ale też ostrzegawczym dzwonkiem dla społeczeństwa. Dla Konfederacji sprawa imigracji i relacji z Niemcami może stać się kluczową osią narracyjną w kampanii wyborczej 2025–2027. A jeśli reszta sceny politycznej będzie milczeć – Bosak i spółka z pewnością zapełnią tę lukę.

Rząd PO-PSL-PL2050-Lewicy zrobil z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec. Pojemnik na odrzuty. Zastanawiam się czy i w którym momencie przeczytam wpisy wyborców tych partii, którzy wzywają je do zmiany polityki rządu. Przecież to się Wam nie może podobać. Chcieliście Polski… https://t.co/vNF1UsEuS4— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 24, 2025

