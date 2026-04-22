Rekonstrukcja rządu w 2026 roku? Donald Tusk pokazał zaskakujący dokument

Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie z okazji swoich 69. urodzin. Pokazuje w nim kulisy swojej codziennej pracy – poranny trening, spotkania z ministrami i przeglądanie dokumentów.

W krótkim filmie premier Donald Tusk mówi: – Kończę dziś 69 lat. Ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna dyszka w Łazienkach, odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską, raporty służb specjalnych, dokumenty. I to właśnie podczas sceny przeglądania dokumentów na biurku widać teczkę z datą, która natychmiast wywołała falę komentarzy i spekulacji.

Uwagę internautów przykuł jednak niecodzienny szczegół. Wśród papierów przeglądanych przez szefa rządu znalazł się jeden z wyraźnym napisem: „Rekonstrukcja Kwiecień 2026”.

PIS UTONIE RAZEM Z TRUMPEM?! „Nie radzi sobie z państwem" | Dr Witkowski

Dziękuję za największy prezent, Wasze zaufanie ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/KW83iiAEBI— Donald Tusk (@donaldtusk) April 22, 2026

Sprzeczne sygnały z rządu Donalda Tuska

Informacja o planowanej na kwiecień 2026 roku rekonstrukcji stoi w jawnej sprzeczności z dotychczasowymi komunikatami płynącymi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oficjalnie przedstawiciele gabinetu zaprzeczają, by jakiekolwiek roszady były w planach. Rzecznik rządu Adam Szłapka w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” jednoznacznie stwierdził, że w najbliższym czasie nie jest przewidziana rekonstrukcja rządu.

Zapytany o to, czy koalicja jest stabilna, zapewniał też o jedności w kluczowych głosowaniach, mimo wewnętrznych napięć. Dokument pokazany przez premiera Donalda Tuska wprowadza więc spore zamieszanie. Z jednej strony mamy oficjalne dementi, z drugiej – twardy dowód w postaci napisu na teczce, który sugeruje, że prace nad zmianami personalnymi w rządzie są nie tylko brane pod uwagę, ale mają już konkretny, choć odległy, horyzont czasowy.

