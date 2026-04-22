Donald Tusk kończy 69 lat. Opublikował bardzo osobisty film: "Najwspanialszy prezent"

Premier Tusk świętuje 69. urodziny, dzieląc się osobistymi refleksjami w specjalnym nagraniu.

Film ukazuje intensywną pracę premiera oraz jego dumę z Polski i rolę rodziny.

Tusk mówi o Polsce jako o "najlepszym miejscu na ziemi" i składa życzenia przyszłym pokoleniom.

„Dzień jak co dzień” w życiu premiera

Nagranie, które pojawiło się w sieci z okazji urodzin Donalda Tuska, rozpoczyna się od scen pokazujących typowy dzień szefa rządu. Premier, mimo wyjątkowej daty, nie zwalnia tempa.

– Kończę dziś 69 lat, ale ten dzień będzie podobny do każdego innego – mówi na filmie.

Widzimy go podczas porannego biegu w warszawskich Łazienkach Królewskich, a następnie w trakcie intensywnej pracy w Kancelarii Premiera.

Kolejne ujęcia przedstawiają kulisy jego obowiązków: odprawę z najbliższymi współpracownikami, spotkanie z ministrami przed szczytem Rady Europejskiej, a także analizę raportów służb i dokumentów specjalnych. Ten fragment filmu ma na celu pokazanie, że praca na czele państwa to nieustanne wyzwanie, które nie zatrzymuje się nawet w dniu osobistego święta. Jest to również subtelne podkreślenie etosu pracy i poczucia odpowiedzialności, które towarzyszą premierowi.

Osobiste wyznanie i duma z Polski

Druga część filmu ma znacznie bardziej osobisty i refleksyjny charakter. Donald Tusk przyznaje, że dzień urodzin skłania go do przemyśleń nad minionymi latami. W jego słowach wybrzmiewa silne poczucie satysfakcji z drogi, jaką Polska przeszła w ostatnich dekadach.

– Ale siłą rzeczy myślę dziś o tych minionych latach i rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem – wyznaje premier.

To kluczowe zdanie, które odnosi się nie tylko do jego osobistej kariery, ale również do zbiorowego wysiłku całego narodu w budowaniu nowoczesnego państwa. Szczególnie mocno wybrzmiewa w nagraniu wątek patriotyczny i głębokie przywiązanie do kraju.

Czarzasty odpowiada ambasadzie Izraela w ostrym tonie. „Politycy są podmiotem, a nie przedmiotem”

– Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na ziemi – podkreśla lider Koalicji Obywatelskiej.

Słowa te, wypowiedziane z autentycznym przekonaniem, stanowią swoiste credo i podsumowanie jego dotychczasowej działalności.

Rodzina jako fundament i życzenia dla przyszłych pokoleń

W swoim urodzinowym przesłaniu Donald Tusk nie pomija tego, co w życiu prywatnym najważniejsze. Zaznacza, że czuje się szczęśliwy nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako człowiek. Określa siebie jako szczęśliwego ojca, dziadka i męża, co pokazuje, jak ważną rolę w jego życiu odgrywa rodzina. Ta osobista perspektywa staje się punktem wyjścia do złożenia życzeń przyszłym pokoleniom.

– I wierzę, że moje dzieci i wnuki, podobnie jak wszystkie polskie dzieci, żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej – mówi z nadzieją.

To uniwersalne przesłanie, które łączy jego prywatne pragnienia z publiczną misją dbania o przyszłość kraju. Film kończy symboliczna i ciepła scena. Widzimy premiera przed urodzinowym tortem, który zdmuchuje świeczkę, kierując do wszystkich widzów proste i serdeczne słowa: – 100 lat, kochani. Nagranie stanowi udane połączenie wizerunku sprawnego męża stanu z obrazem człowieka, który w dniu swojego święta dzieli się tym, co dla niego najcenniejsze: dumą z Polski i miłością do rodziny.

Poniżej galeria zdjęć: Premier Donald Tusk w Korei i Japonii

