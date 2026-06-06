Chcą odebrać kolejny prestiżowy order Zełenskiemu! Tym razem europejski!

Czy Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony Orderu Orła Białego? Najnowszy sondaż przeprowadzony dla „Super Expressu” pokazuje, że sprawa budzi w Polsce ogromne emocje. Za odebraniem ukraińskiemu prezydentowi najwyższego polskiego odznaczenia opowiada się łącznie 52 proc. badanych (WIĘCEJ: Ponad połowa Polaków chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Sondaż ujawnia mocne nastroje). Tymczasem Anna Bryłka poinformowała o nowym wniosku, w którym apeluje się o odbiór innego z orderów, jakie otrzymał Zełenski. - W imieniu grupy kilkudziesięciu posłów zwróciłam się dzisiaj do Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE, z wnioskiem o odebranie wyróżnienia Europejski Order Zasługi, nadanego 19 maja 2026 r. prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – przekazała za pośrednictwem serwisu X eurodeputowana Konfederacji. Pod wnioskiem podpisali się m.in.: Beata Szydło, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Tobiasz Bocheński i Grzegorz Braun, a także europarlamentarzyści z innych krajów.

Europejski Order Zasługi to najwyższe odznaczenie Unii Europejskiej, ustanowione w maju 2025 r. przez Prezydium Parlamentu Europejskiego. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które "wniosły wybitny wkład w integrację europejską, propagowanie demokracji oraz obronę wartości UE". W maju odznaczenia odebrali m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek oraz była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Zobacz: Z samego rana w sobotę Ziobro opublikował wpis do Tuska! Takiego elaboratu nie było już dawno!

Inicjatywa, o której poinformowała Bryłka, ma związek z decyzjami Zełenskiego, "publicznie honorującymi i gloryfikującymi zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię (UPA), formację odpowiedzialną za masowe zbrodnie ludobójstwa na ludności cywilnej dokonane na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej". - Prezydent Zełenski otrzymał z rąk Parlamentu Europejskiego Europejski Order Zasługi w związku z »wyjątkowym wkładem w integrację europejską i wartości europejskie« oraz za »propagowanie i obronę wartości zapisanych w Traktatach«. Nie da się pogodzić wartości europejskich z gloryfikowaniem ludobójstwa i czystek etnicznych. Nie można budować tożsamości własnego państwa i społeczeństwa na tak potwornej zbrodni – przekonywała Anna Bryłka.

Sprawdź: Jest nowy sondaż o Marcie Nawrockiej. Pierwsza dama może się uśmiechnąć!

- Prezydent Zełenski – jako odpowiedzialny za nadanie jednostce wojskowej imienia »Bohaterów UPA« – nie zasługuje na ten Order i powinien zostać go pozbawiony. Czekam na reakcję przewodniczącej Metsoli – dodała.

Galeria poniżej: Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim

W imieniu grupy kilkudziesięciu posłów zwróciłam się dzisiaj do Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE, z wnioskiem o odebranie wyróżnienia Europejski Order Zasługi, nadanego 19 maja 2026 r. prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, w związku z jego ostatnimi decyzjami… pic.twitter.com/mqYgMAE3BU— Anna Bryłka (@annabrylka) June 5, 2026

17

Sonda Czy Polska powinna odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego? Tak, decyzja w sprawie UPA była nie do przyjęcia Nie, to zaszkodzi relacjom z Ukrainą Polska powinna zareagować, ale bez publicznego konfliktu Nie mam zdania