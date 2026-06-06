Kosiniak-Kamysz postawił Ukrainie ultimatum! "Nie podlega negocjacjom"

Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Kyryłem Budanowem odbyło się w sobotę rano, a jego wynik błyskawicznie obiegł media. Szef MON, wykorzystując platformę X, jasno zakomunikował polskie stanowisko, które z pewnością nie było łatwe do przyjęcia przez stronę ukraińską. - Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość – napisał Kosiniak-Kamysz.

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Wicepremier podkreślił, że na spotkaniu z Budanowem „jasno przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA”. Słowa te brzmią jak wyraźne ostrzeżenie, a dalsza część wypowiedzi szefa MON nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji. - Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno – zaznaczył szef MON, wyraźnie wskazując, że dla Polski uhonorowanie formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach jest przekroczeniem czerwonej linii.

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Zełenski pod koniec maja nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”. Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy dostarcza „najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. Zapowiedział też, że w poniedziałek, 8 czerwca, odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Poinformował również o swojej propozycji, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Dziś podczas spotkania z gen. @Kyrylo_Budanov szefem kancelarii prezydenta @ZelenskyyUa jasno przedstawiłem polskie… pic.twitter.com/dPBnOVJGqj— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 6, 2026

Galeria poniżej: Kosiniak-Kamysz jak Tom Cruise

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Sonda Czy Polska powinna odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego? Tak, decyzja w sprawie UPA była nie do przyjęcia Nie, to zaszkodzi relacjom z Ukrainą Polska powinna zareagować, ale bez publicznego konfliktu Nie mam zdania