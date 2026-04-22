Nowa rada przy prezydencie. Czym jest Rada Klimatu i Środowiska?

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o powołaniu nowego zespołu ekspertów. Prezydent Karol Nawrocki stworzył Radę Klimatu i Środowiska, która ma wspierać go w podejmowaniu decyzji dotyczących ekologii i zasobów naturalnych. To już drugie tego typu gremium powołane w ostatnim czasie. Zaledwie tydzień wcześniej światło dzienne ujrzała Rada Nowych Mediów, której skład, a zwłaszcza obecność Pawła Swinarskiego, youtubera znanego z szerzenia rosyjskiej propagandy, wywołał falę krytyki.

Uroczystość powołania nowej rady odbyła się w Belwederze. Akty powołania członkom wręczył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mateusz Kotecki, a w wydarzeniu uczestniczył również zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, do zadań rady będzie należało "wypracowywanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz uwzględniania długofalowych interesów państwa".

PIS PĘKNIE?! DRWITKOWSKI: TO RUCHY TEKTONICZNE! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kto doradzi prezydentowi w sprawach klimatu? Myśliwi w radzie prezydenta

Szefem nowego gremium został Sławomir Mazurek, postać dobrze znana w kręgach związanych z ochroną środowiska, ale głównie z perspektywy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mazurek pełnił funkcję wiceministra środowiska, a później klimatu, był także pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju wydobycia węglowodorów. W jego CV znajduje się również stanowisko wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednak to nie jego osoba, a obecność licznych przedstawicieli środowiska łowieckiego, przyciąga największą uwagę. Obecność myśliwych w radzie prezydenta, która ma zajmować się klimatem i ekologią, dla wielu jest sporym zaskoczeniem. Wśród 38 powołanych osób znalazł się między innymi Marcin Możdżonek, były siatkarz, a obecnie prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. Polityk związany z Konfederacją nie krył zadowolenia z nominacji.

"To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie" – napisał Marcin Możdżonek w mediach społecznościowych.W radzie zasiądzie również Maciej Perzyna, myśliwy i lekarz weterynarii z SGGW, który zasłynął w sieci kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat dobijania rannej zwierzyny. W jednym z wpisów na Facebooku, komentując nagranie dotyczące tej praktyki, napisał: "Dobić sarnę nożem? - źle. Pozwolić by z jelitami na wierzchu leżała kilka godzin, po czy wieźć ją z tymi jelitami samochodem na śmierć 30 km dalej - !! Lewacka logika jest jak świnka morska, ani świnia, ani morska..".

Kolejnym myśliwym w tym gronie jest prof. Henryk Okarma, biolog z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, znany badacz populacji wilka i przewodniczący Komisji Naukowej Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ. Do rady dołączył też prof. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalista nauk leśnych, który jest stałym doradcą sejmowej komisji zajmującej się ochroną środowiska.

Prezydent Karol Nawrocki w aktach powołania podkreślił, że nominacja "stanowi wyraz uznania dla kompetencji, doświadczenia oraz dotychczasowego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". Pozostaje pytanie, jak perspektywa środowisk łowieckich wpłynie na rekomendacje rady w kluczowych dla Polski sprawach klimatycznych.

Źródło: RMF FM