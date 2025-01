Donald Tusk idzie na wojnę z Viktorem Orbanem?! Jest coraz gorzej, kolejny cios!

Marcin Romanowski do niedawna był najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Polsce (decyzją sądu powinien trafić do aresztu na trzy miesiące w związku z zarzutami, jakie skierowano do niego za zarządzanie Funduszem Sprawiedliwości), a od 19 grudnia jest chroniony azylem politycznym na Węgrzech. Wynajmuje dwupokojowe mieszkanie w Budapeszcie. - Pomogli mi je znaleźć węgierscy znajomi, ale nie są to, jak czytam w polskich mediach, żadne luksusy od kuzyna Orbana - podkreślał w rozmowie z nami. Polityk Suwerennej Polski powtarza, że zarzuty prokuratury traktuje jako absurdalne, sposób jego poszukiwań za niedorzeczny, a wszystko, co się wokół niego dzieje, ma na celu organizowanie medialnej szopki (WIĘCEJ: Romanowski zdradza, jak żyje w Budapeszcie. Czy pomógł mu Orban?).

To, jak oczywiste, nie podoba się rządowi Donalda Tuska. Jak donosi Onet, postanowiono zareagować w niekonwencjonalny sposób. Polska przejęła prezydencję w Unii Europejskiej 1 stycznia. Uroczysta inauguracja prezydencji odbędzie się dziś wieczorem w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. W imprezie wezmą udział nasz premier i nowy szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Wśród zaproszonych są też m.in. dyplomaci przebywający na placówkach w Warszawie.

Według ustaleń portalu polski rząd nie chce na tym wydarzeniu widzieć ambasadora Węgier. Szef MSZ Radosław Sikorski miał wysłać do przedstawicielstwa tego kraju odpowiednią notę. Wynika z niej, że udział w wydarzeniu najwyższego rangą dyplomaty węgierskiego w naszym kraju "nie jest przewidziany". Węgrzy mogą ewentualnie wydelegować kogoś niższego rangą. Nie wiadomo jednak, czy z tej możliwości skorzystają.

Co ciekawe, pierwotnie ambasador był zapraszany na galę już kilka tygodni temu i nawet potwierdził swoją obecność. Wszystko zmieniło się jednak przed świętami Bożego Narodzenia.

