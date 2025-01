Niespodziewana decyzja Marcina Romanowskiego. Chodzi o pieniądze

Kara dla nietrzeźwego polskiego żołnierza, który strzelał do auta z dzieckiem

TYLKO U NAS! Paweł Kowal po operacji. Wiemy co się stało posłowi KO

Azyl na Węgrzech i zarzuty w Polsce

19 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania Romanowskiego, który jest podejrzany o nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Tego samego dnia były wiceminister sprawiedliwości otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

Marcin Romanowski wyznał, kiedy przygotował wniosek o azyl. Tak to sobie zaplanował

Jak wyjaśnił w rozmowie na antenie wPolsce24, wniosek o azyl przygotowywał od października. Dokument liczył czterdzieści stron i był podparty dziesiątkami załączników. Decyzja o wyjeździe zapadła jednak dopiero na kilka dni przed opuszczeniem Polski.

„Nie będę pobierać wynagrodzenia”

Na antenie Telewizji Trwam Romanowski poinformował, że rezygnuje ze statusu posła zawodowego, co oznacza, że nie będzie otrzymywał wynagrodzenia parlamentarnego. „Nie będę pobierać wynagrodzenia jako poseł” – oświadczył. Były wiceminister odniósł się także do wcześniejszych działań Szymona Hołowni, który zlecił podległym służbom opracowanie sposobu na odebranie Romanowskiemu pensji poselskiej. Polityk PiS nie szczędził krytyki wobec marszałka Sejmu, nazywając go „miłościwie nam panującym klaunem z TVN-owskich produkcji”.

Polityczna burza wokół Romanowskiego

Ucieczka byłego wiceministra sprawiedliwości na Węgry oraz jego wypowiedzi odbiły się szerokim echem na polskiej scenie politycznej. Romanowski utrzymuje, że sprawa ma podłoże polityczne, a zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości są bezpodstawne. Tymczasem polska prokuratura zarzuca mu nadużycia w zarządzaniu funduszami publicznymi i domaga się jego ekstradycji.

Co dalej z Romanowskim?

Choć Romanowski zrzekł się pensji poselskiej, formalnie pozostaje członkiem parlamentu. Jego sytuacja wzbudza pytania o przyszłość w polskiej polityce oraz możliwość ekstradycji z Węgier. Eksperci wskazują, że jego decyzja o ucieczce może dodatkowo komplikować i tak już napięte relacje między Polską a Węgrami.

Sprawa Romanowskiego wciąż budzi emocje i prawdopodobnie pozostanie jednym z najgorętszych tematów na polskiej scenie politycznej. Jakie będą dalsze losy byłego wiceministra i czy uda się go sprowadzić do Polski? Na odpowiedzi trzeba jeszcze poczekać.

Poniżej galeria zdjęć: Marcin Romanowski: Nie mieszkam u Orbana. Zapraszamy.

Musimy odzyskać Polskę dla zwykłych Polaków z rąk szajki Tuska. Drożyzna, wysokie rachunki, blokowanie prorozwojowych inwestycji, zniszczenie państwa prawa i polityczne prześladowania to ich znak rozpoznawczy. 2025 będzie rokiem przełomu!🇵🇱 pic.twitter.com/WZe7es2YDe— Marcin Romanowski (@MarcinRoma19996) January 2, 2025

Express Biedrzyckiej - Adam Traczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.