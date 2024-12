i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS, shutterstock

Byliśmy na Węgrzech u Romanowskiego

Romanowski zdradza, jak żyje w Budapeszcie. Czy pomógł mu Orban?

Marcin Romanowski do niedawna był najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Polsce, a od 19 grudnia jest chroniony azylem politycznym na Węgrzech. Tylko nam opowiada, jak wyjechał do Budapesztu i co zamierza dalej. Zdradził nam też, jak wygląda jego życie w węgierskiej stolicy, gdzie spotkał się z dziennikarzem „Super Expressu”.