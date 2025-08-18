Czy ktoś z Polski leci do USA? Szef kancelarii prezydenta Nawrockiego komentuje

W poniedziałek (18 sierpnia) w Waszyngtonie odbędzie się ważne spotkanie z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, a także rozmowy z europejskimi przywódcami.

Polski nie będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki, który ma zaplanowaną wizytę w USA na początek września.

Szef KPRP podkreśla, że wizyta prezydenta Nawrockiego będzie miała szeroką agendę, skupioną na sprawach bezpieczeństwa.

Już w poniedziałek (18 sierpnia) ma dojść do ważnego spotkania w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o godzinie 13:00 czasu lokalnego (będzie to godzina 19:00 w Polsce), zaś dwie godziny później mają się rozpocząć dyskusje z udziałem przybyłych do Waszyngtonu europejskich przywódców - wynika z oficjalnego harmonogramu Białego Domu.

Uczestnikami tych poszerzonych rozmów będą: prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte - poinformowały w niedzielę władze Francji, Finlandii i NATO. Wcześniej udział potwierdzili także szefowa KE i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Już wiadomo, że do Waszyngtony nie uda się Karol Nawrocki. Prezydent Polski ma zaplanowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych na początku września, taki jest plan i tego trzyma się kancelaria.

W programie "Poranny Ring 7:50" szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki przyznał wprost:

- Pan prezydent Karol Nawrocki ma wizytę w USA 3 września, za dwa tygodnie. To wizyta bardzo ważna, z szeroką agendą, oficjalna ale i robocza. Przedmiotem agendy będą sprawy bezpieczeństwa - podkreślił.

Dopytany o poniedziałkowe spotkanie przyznał, że patrzą na to, co działo się na Alasce, to wiele się tam nie wydarzyło, choć było to spotkanie historycznie, ponieważ pierwszy raz od czasów agresji Rosji na Ukrainę, Władimir Putin spotkał się z przywódcą tzw. wolnego świata: - Ale nie podjęto tam kluczowych ustaleń ws. pokoju czy zakończenia wojny, a na razie jesteśmy jak mówi Rubio nie na granicy porozumienia - ocenił Bogucki.

Czy strona rządowa weźmie udział w rozmowach w USA? Szef KPRP wprost: "Proszę pytać w kancelarii premiera"

Szef KPRP dopytany, czy w taki razie może strona rządowa ma brać udział w rozmowach w Waszyngtonie, powiedział krótko: - Proszę pytać w kancelarii premiera, wczoraj po południu rozmowy prowadził minister Radosław Sikorski, on to negocjował. To pytanie do nich. Strona rządowa prowadziła kwestię tych negocjacji.

Zbigniew Bogucki dodał też, że prezydent Karol Nawrocki jest dobrze poinformowany we wszystkich sprawach i ustaleniach, ponieważ dwa razy brał udział w telekonferencjach: z prezydentem Donaldem Trupem oraz z liderami państw europejskich, przed spotkaniem na Alasce i nim: - (...) więc ustalenia, w którym miejscu te negocjacje się znajdują są czytelne dla pana prezydenta - podkreślił minister. Dodał też, że spotkanie w USA planowane na wrzesień, będzie bardzo istotne.

