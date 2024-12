Prokuratura: Europejski Nakaz Aresztowania za Romanowskim oraz list gończy!

Z wnioskiem do prokuratury o wydanie listu gończego za Marcinem Romanowskim wystąpiła w czwartek Komenda Stołeczna Policji, która poszukiwała go po poniedziałkowej decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Romanowski nie stawił się na wezwania, co skłoniło śledczych do podjęcia zdecydowanych działań.

„W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Policji zawnioskowali do nas o wszczęcie poszukiwań listem gończym, uzasadniając tę prośbę, ten wniosek, faktem ukrywania się podejrzanego. Prokurator Piotr Woźniak po zapoznaniu się z tą dokumentacją, z tymi ustaleniami, wszczął w dniu dzisiejszym poszukiwania Marcina Romanowskiego listem gończym, albowiem podejrzany ukrywa się, a jest to przesłanka wszczęcia poszukiwań listem gończym.” - wyjaśnił prokurator Nowak.

Z uwagi na możliwość, że były wiceminister może przebywać poza granicami kraju, prokuratura zapowiada również złożenie wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania.