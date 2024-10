Potężna wiadomość z samego rana! Marcin Romanowski pojawił się w prokuraturze!

Koalicja straciła co szóstego wyborcę. Szokujące wyniki badania opinii dla "Super Expressu"

Zarzuty dla Romanowskiego

Jak wiadomo, śledczy zamierzają powtórzyć Marcinowi Romanowskiemu (posłowi klubu PiS, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości) zarzuty i przesłuchać go w charakterze podejrzanego. Prokuratura Krajowa planowała przeprowadzić tę czynność już 7 października. Poseł nie stawił się jednak wtedy w PK, tłumacząc to wcześniej zaplanowanym dłuższym wyjazdem na Węgry. Prokuratura, która zamierza Romanowskiemu przedstawić zarzuty dotyczące m.in. jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, drugi termin wyznaczyła na wtorek.

Po zatrzymaniu 15 lipca Romanowski usłyszał w prokuraturze 11 zarzutów. Najważniejsze dowody - jak podała prokuratura - to wyjaśnienia współpodejrzanych Tomasza M. i Piotra W., zeznania świadków, dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie dotacji z funduszu oraz analizy zabezpieczonych dokumentów i elektronicznych nośników danych. Zarzuty wobec polityka - jak podał prok. Piotr Woźniak, który kieruje zespołem śledczym w tej sprawie - obejmują kwotę ponad 112 mln 126 tys. zł.

Romanowski przed prokuraturą

- Mamy do czynienia z fałszywym prokuratorem krajowym (...) Również w mojej sprawie mamy ciąg przestępstw, choćby pobawienie mnie w sposób bezprawny wolności w lipcu tego roku, a także przedłużenie śledztwa przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który nie jest prokuratorem krajowym, czy uchylenie mojego polskiego immunitetu - wymieniał Romanowski. Wśród zarzutów, jakie polityk Suwerennej Polski wymienił pod adresem prokuratury padło też "wymuszanie nieprawdziwych wyjaśnień od trzech osób pozbawionych wolności".

Romanowski podkreślił, że to, że stawił się we wtorek w prokuraturze "nie oznacza, że legitymizuje te bezprawne działania". - Stawiamy się dziś, aby uniknąć dalszych politycznych działań - podkreślił. - Trudno mi powiedzieć co się tu dzisiaj wydarzy - skwitował, zapowiadając, że więcej będzie w stanie powiedzieć po przeprowadzeniu czynności.

Obrońca polityka mecenas Bartosz Lewandowski podkreślił ponadto, że jego klient odpowiedział na wezwanie prokuratury, aby uniknąć plotek, wedle których ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Mec. Marcin Lewandowski przekazał również, że w poniedziałek otrzymał pismo z prokuratury, w którym Marcin Romanowski jest uznawany za podejrzanego. - Cała narracja, która się pojawiła, że należy powtórzyć czynność postawienia zarzutów, trochę nie współgra z tym, że pan Romanowski otrzymuje pisma jak podejrzany. Czyli prokuratura uznaje te czynności lipcowe za czynności przeprowadzone. Pomimo tego pan Marcin Romanowski stawił się tu dziś - mówił. Wyraził przy tym nadzieję, że jego klient nie zostanie dziś zatrzymany, bo jego zdaniem nie ma do tego podstaw.

