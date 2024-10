Zbigniew Ziobro miał się stawić w poniedziałek rano w charakterze świadka na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Nie stawił się jednak, po czym opublikował w mediach społecznościowych kilka zdjęć, oraz drastyczny film z operacji. Prowadząca program Monika Olejnik chciała poznać reakcje swoich gości na ten ruch byłego ministra sprawiedliwości. - Co pan czuł oglądając ten film? - spytała Michała Wójcika. - Wiem, co to znaczy, jeśli człowiek jest chory na jakiś nowotwór. Wiem, co to znaczy dla jego bliskich - odpowiedział poseł. Co pan może wiedzieć, co pan może wiedzieć? Jak można epatować... - uniosła się dziennikarka. - Wiem, bo mój ojciec umarł na nowotwór pani redaktor - odparł wstrząsająco poseł.

Rezonu nie straciła wówczas Magdalena Sroka. - "Wyrachowany cynik, grający na siebie". To cytat z Dworczyka - stwierdziła. Dodała, że ten film to "policzek w twarz" dla wszystkich chorych na raka. - Mój tata również umarł na raka. Ja, mając 10 lat, zostałam sierotą. Każdy z nas ma wokół siebie osoby chore na raka. Natomiast nie zwalnia to z odpowiedzialności. Każdy przed prawem jest równy - podkreśliła, dodając przy tym, że zamiast publikacji filmu wystarczyłoby oświadczenie lekarskie.

- Minister Ziobro udzielił wywiadu, więc mógłby odpowiadać też na pytania, to oczywiste. Ale kogo? Nielegalnej komisji? Przecież was nie ma. Pani nie ma jako przewodniczącej komisji - zaatakował Wójcik Srokę. - Ale proszę na mnie nie krzyczeć i nie machać mi tutaj palcem, bo się pan zdenerwuje i spoci niepotrzebnie – ripostowała Sroka. – Proszę nie przerywać. Ani nie ma pani jako przewodniczącej, ani nie ma tych, którzy tam siedzą. Hejterzy, hejterami jesteście. Jest wyrok TK, który nie pozostawia wątpliwości. Was tam nie powinno być, jesteście przebierańcami - grzmiał poseł. - Wie pan co, jest pan bezczelny i pan przez cały czas próbuje mnie obrażać - usłyszał w odpowiedzi.

