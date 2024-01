Co się dzieje z Maciejem Wąsikiem? Nieoficjalne: opuścił areszt na Grochowie

Posłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Byli gośćmi Andrzeja Dudy. Korzystając z chwilowej nieobecności prezydenta, policja weszła do Pałacu i zatrzymała byłych szefów CBA. Obaj trafili do aresztu Warszawa-Grochów, gdzie mieli spędzić, jak początkowo informowano, do 14 dni. Tymczasem w czwartek rano portal niezależna.pl nieoficjalnie poinformował o tym, że w pośpiechu zdecydowano jednak o transporcie Macieja Wąsika na drugi koniec województwa.

Polityk miał trafić do Zakładu Karnego w Przytułach Starych, 135 kilometrów od miejsca dotychczasowego pobytu (gdzie informację o jego przewiezieniu do tegoż miejsca podał również lokalny portal eOstroleka.pl.).

Onet.pl skontaktował się z mecenasem Januszem Woźnickim. Obrońca Macieja Wąsika przekazał jednak, że na razie nie może potwierdzić tych doniesień.

Zakład karny w Przytułach Starych

Zakład Karny w Przytułach Starych mieści się na terenie gminy Rzekuń, w powiecie ostrołęckim. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w kraju. Pojemność jednostki wynosi 1265 miejsc zakwaterowania osadzonych. Zakład ten został utworzony zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2012 roku. - Służba Więzienna w 2006 roku przejęła od miasta Ostrołęka budynki w stanie surowym oraz kilkanaście hektarów ziemi po niedokończonej inwestycji, jaką miała być szkoła rolnicza, a następnie Zamiejscowy Wydział Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Przytułach Starych. Na podwalinach tej inwestycji powstała nasza jednostka penitencjarna - czytamy na oficjalnej stronie zakładu.

Wyliczono tam, że jego przeznaczenie to:

zakład karny typu zamkniętego, półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych

zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy

areszt śledczy

