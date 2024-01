Nieznane fakty o areszcie, w którym osadzono Kamińskiego i Wąsika. Graffiti i przeciekający sufit

Strajk głodowy Kamińskiego i Wąsika. "Więzień nie ma prawa do odmowy przyjęcia posiłku"

W areszcie Warszawa – Grochów osadzone są głównie kobiety, jest też jeden męski oddział. Łącznie w w kompleksie może przebywać ponad sześćset osób. Obiekt z dwóch stron otoczony jest torami, w sąsiedztwie znajduje się wielka stacja postojowa. To nie przypadek. Z myślą o pracy więźniów na potrzeby kolejnictwa wybudowano jednostkę pół wieku temu.

Oto, jak wyglądają cele Wąsika i Kamińskiego. Mają coś specjalnego? Nic z tych rzeczy!

Cele polityków PiS, jak wynika z naszych informacji, nie odbiegają od więziennego standardu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają do dyspozycji metalowe łóżko, krzesło, niewielki stolik i wieszak na ścianie. 24 godziny na dobę są pod czujnym okiem kamery. - Próbowałem się spotkać z posłami, ale na tym etapie to niemożliwe, bo przebywają w celach przejściowych. Ta procedura, może trwać do 14 dni. Może ich chyba odwiedzać tylko rodzina – mówi nam Jarosław Sellin (61 l.) z PiS.

I faktycznie już po niespełna dobie bliscy polityków spotkali się z nimi w areszcie. Cztery lata temu wizytację w areszcie przeprowadzili urzędnicy Rzecznika Praw Obywatelskich. Warunki bytowe w celach określili jako przeciętne: „W jednej z cel w czasie opadów deszczu, przeciekał sufit. Zastrzeżenia wizytujących wzbudziła temperatura panująca w celach i informacja uzyskana od osadzonych jakoby cele nie były wietrzone.” Z kolei na zewnątrz uwagę wzbudza spacerniak ozdobiony graffiti w czerwono czarnych barwach.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik docelowo trafią do więzienia. Mogą też zostać osadzeni w dwóch różnych zakładach karnych. Mogą, jeżeli wcześniej prezydent Andrzej Duda (52 l.) nie zdecyduje się na ponowne ułaskawienie polityków PiS.

