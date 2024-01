Co się dzieje z Maciejem Wąsikiem? Nieoficjalne: opuścił areszt na Grochowie

Syn Kamińskiego ujawnia, co się wydarzy po manifestacji 11 stycznia. Postawił sprawę jasno

Sąd Najwyższy o ważności wyborów. Ludzie wyjdą na ulice?! To się może skończyć skandalem!

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywają obecnie w więzieniu na Grochowie, jednak przebywają w celach przejściowych, a docelowo karę dwóch lat pozbawienia wolności będą odbywać w innych placówkach. Jak podało RMF FM, na przewiezienie do właściwych placówek mogą czekać nawet dwa tygodnie.

Według nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła niezależna.pl, Maciej Wąsik już miał zostać wywieziony z zakładu w Warszawie. Polityk miał trafić do Zakładu Karnego w Przytułach Starych, koło Ostrołęki na drugim końcu województwa mazowieckiego. To 135 km od aresztu na Grochowie.

Jak podaje portal, polityk miał zostać przewieziony już 10 stycznia wieczorem w ogromnym pośpiechu, z kolei Mariusz Kamiński nadal przebywa w warszawskim więzieniu. Informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Sonda Czy twoim zdaniem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik słusznie trafili do więzienia? Tak Nie Nie wiem