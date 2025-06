Czy to koniec Szymona Hołowni? Polacy nie mają złudzeń. Wyniki sondażu mówią wszystko

Według badania opublikowanego 28 czerwca, aż 54,3 proc. respondentów uważa, że po zakończeniu kadencji marszałka Sejmu Szymon Hołownia nie odegra już znaczącej roli w polityce. Pozytywnie ocenia jego potencjał zaledwie 29,3 proc. badanych. 16,5 proc. nie ma zdania. Co to oznacza dla lidera Polski 2050?

Fatalny wynik w wyborach i rozpad sojuszu

Punktem zwrotnym była porażka Hołowni w wyborach prezydenckich, gdzie uzyskał jedynie 4,99 proc. głosów. Niedługo potem rozpadła się koalicja Trzecia Droga, tworzona przez Polskę 2050 i PSL. To był cios, który – zdaniem wielu komentatorów – obnażył słabość politycznego zaplecza Hołowni.

Na tym jednak nie koniec problemów. Jak informował Onet, Hołownia miał wkrótce przekazać funkcję marszałka Włodzimierzowi Czarzastemu, zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi. Ale – jak wynika z przecieków – lider Polski 2050 robi wszystko, by zablokować ten scenariusz i osłabić pozycję Lewicy w rządzie.

Najmniej wierzą mu osoby w sile wieku

Sondaż pokazuje też zaskakujące różnice pokoleniowe. Najbardziej sceptyczni wobec przyszłości Hołowni są Polacy w wieku 35–49 lat – aż 60,3 proc. z nich uważa, że jego czas już minął. Najwięcej nadziei mają młodzi do 24. roku życia – tu 39,2 proc. sądzi, że Hołownia ma jeszcze szansę odegrać ważną rolę, choć i tu liczba pesymistów wynosi 45,9 proc.

Warto zauważyć, że nawet w największych miastach ponad 500 tys. mieszkańców ponad połowa respondentów – dokładnie 51,7 proc. – nie wierzy w polityczną przyszłość lidera Polski 2050.

Czy Hołownia jeszcze nas zaskoczy?

Choć dla Hołowni to bardzo trudny moment, niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że w polityce wszystko jest możliwe. Jeden ruch, nowy sojusz, inny temat przewodni i marszałek może wrócić do gry. Ale na razie sondaże są dla niego bezlitosne. Z lidera zmiany stał się symbolem rozczarowania.

Czy będzie potrafił się podnieść? A może historia Szymona Hołowni to klasyczny przykład błyskotliwej kariery zakończonej politycznym wypaleniem? Tego nie wiedzą nawet najbliżsi współpracownicy. Można więc domniemać, że Polacy już go skreślili, a niebawem zejdzie on na polityczny przysłowiowy "margines w zeszycie".

