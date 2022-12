Pokazali, jak Ukraina i Rosja szykują się do świąt Bożego Narodzenia. Wstrząsające obrazy

Jak przyznał minister Adam Niedzielski w rozmowie w RMF z Robertem Mazurkiem, wciąż zastanawia się nad swoją polityczną przyszłością. Ta nie jest skonkretyzowana, ale co do jednego minister ma szczere przekonanie. Mowa o konieczności posiadania mandatu poselskiego, by "dobrze funkcjonować w polityce"

- Troszeczkę zastanawiam się. Są pewne rozmyślania, analizy. Puenta jest taka, że rzeczywiście jak się wejdzie w pewien świat polityki i zaczyna się w nim dobrze funkcjonować, to, żeby być w nim dobrze osadzonym, to mandat posła jest konieczny - stwierdził szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski o wyborach 2023. Polityk złożył deklarację

Stojący na czele Ministerstwa Zdrowia polityk podkreślił, że z perspektywy swojego stanowiska dokładnie zauważa, jaką wartością jest poselski mandat. - Widzę, pełniąc funkcję ministra zdrowia, że nieposiadanie mandatu posła czyni sprawę nieco bardziej skomplikowaną - mówił Niedzielski. Prowadzący rozmowę Robert Mazurek dopytywał Niedzielskiego, czy ten zamierza wziąć udział w wyborach 2023 roku. Deklaracja Adama Niedzielskiego była jednoznaczna.

- Mam takie ambicje - krótko podsumował minister zdrowia.

Minister zdrowia o zadłużeniu polskich szpitali: Jakoś na razie żadnych bankructw nie ma

Adam Niedzielski w trakcie wywiadu pytany był również o sprawę kłopotów finansowych polskich szpitali. Zdaniem ministra mimo bicia na alarm i przekonywania, że już zaraz kolejne placówki będą upadać, nic takiego się nie dzieje.

- Co miesiąc słyszę takie historie, że to już właśnie jest ten miesiąc, w którym zabraknie środków na finansowanie wynagrodzeń i szczerze mówiąc od lipca, bo od lipca zmienił się ten system wyceny poszczególnych punktów, który miał właśnie finansować wynagrodzenia. Już minęło pół roku i jakoś na razie bankructw żadnych nie ma - podkreślił minister.

