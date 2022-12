Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w Ukrainie. Wstrząsające zdjęcia

Starszy pan, Ivan, siedzi zrezygnowany w mieszkaniu, które zostało zniszczone. Nieporadnie próbuje uprzątnąć rozbite szkło i poskładać to, co zostało z jego dobytku. Jego dom, podobnie jak wiele innych, został zrównany z ziemią wskutek ataku dronów, który Rosja przypuściła 19 grudnia 2022 roku nad ranem. Pan Ivan mieszka w obwodzie kijowskim. W poniedziałek, 19 grudnia, na kilka dni przed świętami, świat pana Ivana runął. Inni Ukraińcy z tego obwodu, także wśród ruin, szukają resztek swoich dawnych domów, pamiątek. Niby przywykli do tego, że w ich kraju trwa wojna, ale każdy ma przecież nadzieję, że może on i jego rodzina, jego dom ocaleje. Przetrwa rosyjskie ataki na Ukrainę. Ale jest coraz trudniej. Coraz trudniej też koczować na schodach prowadzących do metra w Kijowie. Metra, które od miesięcy jest dla wielu schronem.

Para Ukraińców z Kijowa przy choince. Wokół panują egipskie ciemności

Są też budujące obrazy, które fotoreporterzy dokumentujący wojnę na Ukrainie, zatrzymali w kadrze. Ukraińcy starają się - jakby na przekór brutalnej rzeczywistości w swoim kraju - poczuć atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, które katolicy mieszkający w Ukrainie będą obchodzić tak, jak my. I tak pewna para Ukraińców zrobiła sobie zdjęcie na tle nowej choinki w Kijowie. Co uderzające, wokół panują egipskie ciemności. To skutek jednego z licznych ataków Rosji na infrastrukturę w Ukrainie.

W Rosji panuje radosny nastrój oczekiwania na święta

Zgoła inaczej wygląda przedświąteczny czas w Rosji. W Moskwie i Petersburgu panuje radosny nastrój. Rosjanie jeżdżą na łyżwach, spacerują po zasypanych śniegiem ulicach i parkach, robią sobie pamiątkowe selfie. W Petersburgu mieszkańcy czekają na ubranie gigantycznej choinki. Obserwują jej montaż. Relaksują się i doskonale bawią, choć prawosławni Boże Narodzenie będą obchodzić dopiero na początku stycznia 2023 roku. Nie przeszkadza to jednak Rosjanom w przygotowaniach. Jakby zupełnie zapomnieli, co dzieje się w Ukrainie za sprawą ich prezydenta Władimira Putina.

Okres przedświąteczny w Rosji i w Ukrainie. Uderza kontrast

Kontrast pomiędzy obrazami z Ukrainy i Rosji jest uderzający. Zdjęcia dokumentujące wojnę w Ukrainie ściskają za gardło i autentycznie wyciskają łzy. Nasza fotoedytorka doskonale zderzyła kadry z Ukrainy i Rosji, aby pokazać, jak wyglądają ostatnie dni przed świętami Bożego Narodzenia w tych dwóch krajach. Warto podkreślić, że to będzie pierwsze Boże Narodzenie w Ukrainie od wybuchu wojny. Kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja brutalnie napadła na Ukrainę, wydawało się, że nasz wschodni sąsiad jest bez szans. Tymczasem Ukraińcy od pierwszego dnia dzielnie stawią opór wojskom Putina, a ich heroizm i odwaga są już znane na całym świecie. Wojna w Ukrainie trwa ponad dziewięć miesięcy. W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, minie dokładnie dziesięć miesięcy od jej wybuchu.

