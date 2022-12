Człowiek Putina przyznał, że Rosja straciła Ukrainę. Zaskakujący wywiad ukraińskiego polityka

Papież Franciszek podpisał swoją rezygnację! Zastąpi go Polak?! Kim jest kardynał Konrad Krajewski?

"New York Times" o wojnie na Ukrainie: Rosyjscy żołnierze bez map. apteczek i krótkofalówek

"New York Times" opublikował kolejny artykuł o trwającej do 24 lutego 2022 roku wojnie na Ukrainie - o żołnierzach 155. Brygady Piechoty Marynarki Wojennej Rosji, którzy przedzierali się na oślep przez teren Ukrainy bez map, apteczek i działających krótkofalówek. W tekście wypowiada się znany z prorosyjskich poglądów Ukrainiec Oleg Cariow. Dziennikarz amerykańskiego dziennika rozmawiał telefonicznie z Olegiem Cariowem, ukraińskim politykiem i separatystą. Słowa Cariowa są co najmniej zaskakujące. Teraz ukraiński działacz zaprzecza, że takich użył w rozmowie z amerykańską gazetą, mówi, że jego wypowiedzi zostały zmanipulowane.

Kim jest Oleg Cariow? Ukraiński polityk współpracuje z Rosją Putina

Wypowiedzi Cariowa pojawiają się w tekście NYT. Gazeta przypomina, że Oleg Cariow, były premier nieuznawanej międzynarodowo Federacyjnej Republiki Noworosji, był wymieniany przez CIA jako potencjalny szef kolaboracyjnego rządu tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Jest nazywany człowiekiem Putina na Ukrainie, Putin miał nawet planować zrobienie z Cariowa marionetkowego prezydenta w podporządkowanej, zajętej Ukrainie. Z kolei po wybuchu wojny na Ukrainie Ukrainiec aktywnie popierał rosyjską okupację. „Niektórzy z pierwotnych zwolenników wojny zaczynają liczyć się z myślą o porażce. Przed inwazją amerykańskie agencje wywiadowcze zidentyfikowały Olega Cariowa jako marionetkowego przywódcę, którego Kreml mógłby zainstalować po przejęciu Ukrainy. Jego wiara w wojnę od tego czasu uległa zmianie” – pisze amerykański dziennik.

Oleg Cariow: Byłem tam. Brałem udział w inwazji

NYT cytuje Cariowa: - Byłem tam. Brałem udział w inwazji – powiedział dziennikowi. - Armia rosyjska nie zrozumiała, że Ukraińcy będą walczyć, a sam Kreml liczył, że wszystko pójdzie łatwo. NYT zwraca uwagę, że Oleg Cariow podkreśla, że byłby szczęśliwy, gdyby walki skończyły się zgodnie z obecnymi liniami frontu. "Rosja nie zdobyła i nie utrzymała ani jednej stolicy regionu od początku inwazji” – pisze New York Times. - Tracimy Ukrainę. Już ją straciliśmy – cytuje gazeta Cariowa.

Ukraiński separatysta zaprzecza, że mówił o utracie Ukrainy przez Rosję

Publikacja NYT odbiła się szerokim echem nie tylko za oceanem, ale i w Rosji. Oleg Cariow zaprzecza teraz, jakoby mówił, że Rosja straciła Ukrainę. Uważa, że dziennikarz amerykańskiej gazety przeinaczył jego wypowiedź. „Tekst nie zgadza się z tym, co powiedziałem. Po raz kolejny jestem przekonany, że komunikacja z zachodnimi dziennikarzami jest konieczna tylko na piśmie” – napisał Cariow na swoim kanale w Telegramie, cytując fragment artykułu.

