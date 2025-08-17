Polska jeszcze nie zdecydowała, kto będzie reprezentował kraj na poniedziałkowym spotkaniu z prezydentami USA i Ukrainy.

Prezydent USA Donald Trump poinformował europejskich przywódców o swojej rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Wielu europejskich liderów, w tym przewodnicząca KE i kanclerz Niemiec, potwierdziło swój udział w poniedziałkowych rozmowach w Białym Domu.

Przed spotkaniem w Waszyngtonie, europejscy liderzy z "koalicji chętnych" odbędą telekonferencję, w której weźmie udział polski MSZ Radosław Sikorski

Czy Polska dołączy do "koalicji chętnych" w rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim? Decyzja w sprawie udziału przedstawiciela Polski w poniedziałkowym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wciąż nie zapadła. Kto będzie reprezentował nasz kraj i jakie stanowisko zajmie?

Kto będzie reprezentował Polskę na spotkaniu Trump-Zełenski?

Najważniejszą informacją weekendu jest brak ostatecznej decyzji w sprawie polskiej delegacji na kluczowe rozmowy w Waszyngtonie. Ta niepewność pojawia się w krytycznym momencie, gdy kształtuje się wspólne stanowisko Zachodu wobec trwającego konfliktu na Ukrainie, a rola Polski jako kluczowego sojusznika w regionie jest nie do przecenienia.

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz poinformował w niedzielę, że w ciągu najbliższych godzin okaże się, kto będzie reprezentował Polskę na spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi. Pytany przez dziennikarzy o skład delegacji, rzecznik prezydenta potwierdził, że decyzje wciąż są podejmowane. "Czy ktokolwiek z ośrodka prezydenckiego, pan prezydent bądź któryś z ministrów pojedzie do Waszyngtonu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin" – dodał Leśkiewicz.

Jakie jest tło rozmów po spotkaniu Trump-Putin?

Poniedziałkowe spotkanie jest następstwem intensywnych działań dyplomatycznych na najwyższym szczeblu. Po piątkowym spotkaniu z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem, prezydent USA Donald Trump poinformował europejskich przywódców o przebiegu rozmowy. Wśród liderów, którzy otrzymali te informacje, znalazł się prezydent Polski Karol Nawrocki. Przekazanie informacji o treści rozmów z Władimirem Putinem jest standardową praktyką dyplomatyczną, jednak w obecnej napiętej sytuacji międzynarodowej nabiera szczególnego znaczenia i stanowi tło dla nadchodzących negocjacji.

Kto potwierdził udział w rozmowach "koalicji chętnych"?

Podczas gdy polskie stanowisko pozostaje niejasne, wielu europejskich liderów już potwierdziło swoją obecność w Białym Domu. W niedzielę kilkoro europejskich liderów ogłosiło, że dołączy do poniedziałkowych rozmów prezydenta Trumpa i prezydenta Zełenskiego. Dotychczas swój udział w negocjacjach potwierdzili:

przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen,

kanclerz Niemiec Friedrich Merz,

prezydent Francji Emmanuel Macron,

prezydent Finlandii Alexander Stubb,

sekretarz generalny NATO Mark Rutte,

premierka Włoch Giorgia Meloni,

premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Tak silna reprezentacja kluczowych państw europejskich oraz instytucji unijnych i NATO świadczy o randze spotkania i determinacji w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań.

Czy Polska bierze udział w przygotowaniach do szczytu?

Mimo niepewności co do udziału w głównym spotkaniu, Polska jest obecna na etapie przygotowawczym. Przed poniedziałkowym spotkaniem, w niedzielę o godz. 15, europejscy przywódcy naradzali się w gronie liderów tzw. koalicji chętnych. Telekonferencji tej przewodniczył prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Z Polski wziął udział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Udział szefa polskiej dyplomacji w tej naradzie jest istotny, ponieważ pozwala na przedstawienie polskiego punktu widzenia i skoordynowanie działań jeszcze przed głównymi rozmowami w Waszyngtonie. Jak poinformowała Ursula von der Leyen, prezydent Zełenski po południu przybędzie do Brukseli, by wraz z nią połączyć się z pozostałymi liderami. Na razie polskie MSZ nie wydało żadnego komunikatu po telekonferencji.

