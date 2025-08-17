94 proc. mieszkańców tej wsi głosowało na Nawrockiego. Teraz prezydent złożył im wizytę

Prezydent chwali się projektami

- Dziękuję za tak wielkie poparcie i za to, że tutaj nie sam Karol Nawrocki, ale plan na XXI wiek dla Polski zyskał tak wielką akceptację - mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Godziszowa Trzeciego. Wskazał, że ostatnie 10 dni były „pełne ciężkiej pracy” i takie będzie całe pięć lat jego prezydentury. Podkreślił, że przedstawił trzy projekty ustaw - „o ochronie polskiego rolnictwa i polskiej ziemi”, „ustawy dla polskich rodzin” i o CPK.

Zadeklarował, że jako prezydent będzie dbał o chrześcijańskie wartości, polską ziemię oraz rodziny. - Będziecie przez 5 lat mieli prezydenta Polski, który, jak pszczoły w godle Godziszowa, będzie ciężko pracował każdego dnia, abyśmy mogli żyć w Polsce bezpiecznej, w Polsce równych szans, w Polsce rozwijającej się; prezydenta, który będzie głosem polskich rolników i nie da zniszczyć polskiego rolnictwa i który będzie nas prowadził do jasnego celu, jakim jest wielka, silna Polska - mówił Nawrocki.

Zaznaczył, że „Polska jest jedna”. - Nie wschodnia, zachodnia, nie A i B, nie gminna i powiatowa. Jedna i o tę jedną Polskę będę się upominał - zadeklarował.

Dodał, że będzie prezydentem „Polek i Polaków”; ich głosem. - Tak jak Wy byliście ze swoim kandydatem na urząd prezydenta Polski, tak prezydent Polski będzie z Wami (...); bo ja swój urząd i swoją misję traktuję właśnie w ten sposób, aby podnosić w imieniu tych, którzy mnie wybrali, sprawy ważne dla Polaków - mówił.

Pracowita niedziela Nawrockiego

Wcześniej w niedzielę prezydent Nawrocki złożył kwiaty pod pomnikiem „Rzeź Wołyńska” w Domostawie w woj. podkarpackim. Po wizycie w Godziszowie prezydent odwiedził z kolei Festiwal Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim, gdzie powtórzył, że będzie „ciężko pracował” przez najbliższe lata. - Będę prezydentem, który jest waszym głosem, który będzie dla Polek i Polaków pracował i który będzie zajmował się waszymi sprawami - mówił Nawrocki.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki najlepszy wynik uzyskał w gminie Godziszów (pow. janowski) w województwie lubelskim, gdzie zdobył 94,66 proc. głosów (3333 głosów). W powiecie janowskim uzyskał 84,26 proc. poparcia (20735 głosów).

Aktualnie przywódcy wielu państwa UE i Wielkiej Brytanii wybierają się do Waszyngtonu aby wesprzeć prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem przed negocjacjami pokojowymi z Rosją. Czy w europejskiej delegacji weźmie udział ktoś z Polski i czy będzie to prezydent Nawrocki? Nadal nie wiadomo.

