Morawiecki z rodziną i wielką choinką. Premier przygotowuje się do świąt [ZDJĘCIA]

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla "Gazety Polskiej", którego na razie ukazał się fragment, a całość dostępna będzie w środę 21 grudnia, mówił o wojnie w Ukrainie. Na jaw wyszło, że polskie władze były bardzo dobrze poinformowane w kwestii zbliżającego się konfliktu. Jarosław Kaczyński wprost potwierdził, że wiedzę o tym, iż wojna wybuchnie, miał jeszcze przed 24 lutego.

- Tak, wiedzieliśmy o wybuchu wojny. Choć mogę też już powiedzieć, że pewne analizy dość długo sugerowały, iż działania wskazujące na Ukrainę jako cel agresji mogły być tzw. maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północy. Oczywiście z czasem sytuacja stawała się coraz bardziej oczywista i jednoznaczna - ujawnił Jarosław Kaczyński.

Polska zaskoczyła Rosję. Jarosława Kaczyńskiego miała zaskoczyć opozycja

Kolejne z pytań dotyczących wojny w Ukrainie, dotyczyło reakcji Moskwy na masowe wsparcie, jakie od pierwszych dni konfliktu płynęło do Ukraińców z Polski. Jarosław Kaczyński został zapytany, czy Rosjanie byli zaskoczeni zrywem Polaków. Potwierdził, ale nie poprzestał jedynie na tym, ponieważ zwrócił uwagę na reakcję opozycji, która w jego oczach, mówiąc delikatnie, nie wypadła dobrze.

- Wedle mojej wiedzy byli. Choć jak wszyscy dobrze pamiętają, opozycja nam w tej obronie nie pomagała. Mówię najłagodniej, jak potrafię. Sprawiało to niekiedy wrażenie, jakby była po części wciągnięta w ten plan. Ale nie czas i miejsce, by to teraz rozwijać - podsumował prezes PiS.

Poniżej galeria, w której możecie zobaczyć Martę Kaczyńską (42 l.) w świątecznym zakupowym szale

Sonda Czy rozważałeś/aś wyjazd z Polski w obawie o bezpieczeństwo kraju w związku z wojną w Ukrainie? Tak Nie Trudno powiedzieć