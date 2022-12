i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Poszedł po śledzie

Stanisław Karczewski ujawnia szczegóły ataku w sklepie. Zagrodził się wózkiem. "To było traumatyczne"

Stanisław Karczewski ostatnio przeżył chwile grozy. Były marszałek Senatu został zaatakowany w sklepie, gdy robił świąteczne zakupy. - To było traumatyczne - wyznał rozemocjonowany Stanisław Karczewski w rozmowie z "Super Expressem". Polityk chuligański atak powiązał z... Donaldem Tuskiem, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją opozycji. Na szczęście senator PiS nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podczas ataku Karczewski zagrodził się wózkiem. Co tam się dokładnie stało?