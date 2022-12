i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Karczewski

Zaatakował Karczewskiego w sklepie, zostanie na wolności. Zastosowano poręczenie majątkowe 20 tys. zł

Agresywny klient supermarketu, który na stoisku rybnym znieważał i pchnął na ziemię byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (67 l.) pozostanie na wolności – zadecydował sąd. Wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł, dozór i zakaz zbliżania się do zaatakowanego polityka. W rozmowie z nami Karczewski krok po kroku opisał, co się wydarzyło w sklepie i jak doszło do ataku napastnika.