Ekspert ocenia budżet na przyszły rok. Sroga ocena

Ekspert Bogusław Grabowski został poproszony o skomentowanie tego, że budżet na przyszły rok przez ekspertów nazywany jest "parabudżętem". Dlaczego to parabudżet? -Ponieważż 1/3 wydatków będzie poza budżetem i około3/4 deficytu będzie poza budżetem. Będzie to głównie fundusz coidowy i w mniejszym stopniu fundusz z tarczami finansowymi - wyjaśnił ekonomista. Jak dodał, to czy budżet zostanie zrealizowany zależy od władzy: - (...) Czy to będzie do zrealizowania? To będzie zależało od rządu, bo może one dokonywać wydatków poza budżetem. Rządowi nie można wydać więcej, niż jest zapisane w budżecie. Nie można przekroczyć też deficytu, ale dokładnie to samo było w tym roku - tłumaczył Grabowski.

Ekonomista wprost o waloryzacji emerytur. Cała prawda!

A co z założeniami inflacyjnymi? Zdaniem eksperta są one nierealistyczne. A po drugie jeśli rząd zaniża inflacje, to nie będzie mu przeszkadzało, jak wydatki wypycha poza budżet, ale bezie przeszkadzało beneficjentom budżetu. Co to znaczy? Tu Grabowski nawiązał do emerytów i waloryzacji emerytur:- Jeżeli inflacja przekracza pewien poziom, zakładana inflacja, to waloryzacja rent i emerytur musi być dokonywana dwukrotnie, jak sobie założę, że tego poziomu nie przekroczymy, to będzie jednokrotna. Na tym nie będzie tracił rząd, tylko beneficjenci budżetu - jasno i wprost wyjaśnił Bogusław Grabowski.