Czy PiS powinien stracić subwencję za aferę Funduszu Sprawiedliwości? Polacy odpowiedzieli

Hołownia ogłosił zaskakującą nowinę! To już postanowione. Wiadomo, co będzie robił

Czy PiS powinien stracić subwencję? Badani odpowiedzieli

Jak wynika z sondażu,58,1 proc. respondentów twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość powinno stracić subwencję z budżetu, jeśli Suwerenna Polska korzystała z Funduszu Sprawiedliwości do finansowania kampanii wyborczej. Jedynie 14,7 proc. badanych było przeciwko, a 27,1 proc. nie miało zdania.

W grupie wiekowej powyżej 50 lat 65 proc. uważało, że PiS powinien w takim wypadku stracić subwencję, 20,4 proc. nie miało zdania. Z kolei wśród osób do 24 roku życia, aż 45,8 proc. nie miało zdania, 45,9 proc. odpowiedziało "tak" i 8,4 proc. "nie".

- Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2.07-3.07.2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne - czytamy w notce metodologicznej rp.pl.

Czy PiS może stracić subwencję?

Przypominamy, że Państwowa Komisja Wyborcza może odrzucić sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego m.in. wtedy, gdy komitet był finansowany ze źródeł niedopuszczalnych prawnie.

Obecnie są podejrzenia, że politycy Suwerennej Polski mogli finansować swoją kampanię z Funduszu Sprawiedliwości, a ugrupowanie Zbigniewa Ziobry startowało w wyborach ze wspólnym komitetem z Prawem i Sprawiedliwością. Gdyby faktycznie udowodniono, że do finansowania kampanii były wykorzystane nielegalnie pozyskane środki z funduszu, PKW miałoby podstawę do zabrania subwencji do 75 proc. należnej kwoty, a równowartość środków pozyskanych bez uprawnień musiałaby wrócić do skarbu państwa. Obecnie PiS otrzymuje rocznie subwencję wysokości 25,9 mln zł rocznie.

Piotr Muller: Premier Morawiecki nie miał żadnego nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.