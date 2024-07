Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Express Biedrzyckiej"

Afera z Funduszem Sprawiedliwości nabiera na sile! Dziennikarz w ostrych słowach o kluczowym świadku

Gościem "Expressu Biedrzyckiej" był Radosław Guca, dziennikarz Radia Zet, który komentował aferę związaną z Funduszem Sprawiedliwości: - To jest jakieś grube nieporozumienie Po pierwsze Tomasz Mraz nie jest żadnym świadkiem koronnym i nie wiadomo czy będzie, dlatego dużą niezrecznąścią jest, że jego pełnomocnik zachowuje się jakby, to był (...) Powiem brutalnie: nawet, gdyby coś się stało Tomaszowi Mrazowi, to i tak by to niczego nie zmieniło - mówił dziennikarz. Tomasz Mraz, to kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w Funduszu Sprawiedliwości. W czwartek otrzymał ochronę, co potwierdził minister sprawiedliwości Adam Bodnar.